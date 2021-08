Blick auf die Anbindung an die L 560: In Richtung Neulußheim hat sich ein Rückstau gebildet, die aus Reilingen kommenden Fahrzeuge müssen warten, bis sie in Richtung Lands-straße abbiegen können. Auch der von der Landesstraße kommende Verkehr hat es schwer, in Richtung Neulußheim abzubiegen, zumal es immer wieder Fahrer gibt, die an den wartenden Fahrzeugen links in Richtung Reilingen vorbeifahren.

© Lenhardt