Neulußheim/Schwetzingen. Seit etwa 1 Uhr am Montag steht es fest: Andreas Sturm (CDU) hat über das Zweitmandat den Einzug in den Landtag in seinem ersten Anlauf geschafft und vertritt neben dem direkt gewählten Dr. Andre Baumann (Grüne) und Daniel Born (SPD) als dritter Abgeordneter den Wahlkreis Schwetzingen.

