Apothekenkarte übernimmt Überwachung

Neulußheim. Bevor Apothekerin Nicole Weiland (Bild), die seit 2014 die Lußhardt-Apotheke in Neulußheim führt, ihren hochinteressanten Vortrag hielt, begrüßte Pfarrerin Katharina Garben die zahlreich erschienen Besucher des Seniorennachmittags mit zwei Strophen aus dem Maienlied „Wie lieblich ist der Mai“. Ihr Hinweis auf das Gemeindefest am 22. Mai und ihre Bitte um Kuchen- und Tortenspenden blieben nicht ungehört. Zum Gemeindefest mit vielen Vorführungen, Kunstprojekten und der Verabschiedung von Christian Lörch und Einführung von Kindergartenleiterin Tanja Remle lud sie heute schon ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zur Teilnahme am Stadtradeln animierte Alexandra Özkalay die Senioren. Ein Flyer dazu und auch das Aktiv-im-Alter-Programm bis Dezember soll über das weitere Geschehen informieren. Und wer auf dem Heimweg den neuen Gemeindebus bestaunen möchte, der von vielen Firmen gesponsert wurde, so Özkalay, dürfe dies gerne tun. Und wie immer, bei Kaffee und dieses Mal Erdbeertorte und Hefezopf, genossen die Besucher an den frühlingshaft geschmückten Tischen den Einstieg in den Vortrag.

Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, so Apothekerin Weiland, sind ein spannendes Thema. Nicht genug, dass man mit zunehmendem Alter verschiedene Medikamente verschrieben bekommt und einnehmen muss. Aber was passiert, wenn die Medikamente, vielleicht von verschiedenen Ärzten verordnet, sich untereinander nicht vertragen? Nebenwirkungen bei einem Medikament können immer auftreten, bei zwei anderen Medikamenten, gleichzeitig eingenommen, kann sich die Wirkung entweder verstärken, abschwächen oder sogar aufheben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nicht mit Milch einnehmen

Medikamenteneinnahme mit Milch (Kalzium) oder mit Grapefruitsaft sollte man tunlichst vermeiden, so ihr Rat. Studien zu diesem Thema gibt es nicht, man weiß nur, dass etwa fünf Prozent der Krankenhauseinweisungen durch unerwünschte Nebenwirkungen erfolgen.

Zu einem erhöhtem Risiko bei Wechselwirkungen zählen die gleichzeitige Einnahme von mehreren Medikamenten, ein höheres Alter (verminderter Blutfluss, Fettstoffanstieg), eingeschränkte Nieren- und Leberfunktion, Schlafmittel und Psychopharmaka, Nikotin und Alkohol sowie die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln. Also eine lange Liste, die man bei der Einnahme nicht übersehen sollte.

Und wie kann man das vermeiden? Relativ einfach durch die Apothekenkarte, die man kostenlos in der Lußhardt-Apotheke bekommt. Alle Rezeptinfos sind auf der Karte gespeichert. Tritt eine Wechselwirkung auf, meldet es der Computer und die Apothekerin kann sofort informieren und auch der Hausarzt kann tätig werden. Sicherheit für den Patienten.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Zu den häufig gleichzeitig eingenommenen Medikamenten zählen Ibuprofen und ASS Blutverdünner. Bei gelegentlicher Einnahme, nicht länger als drei Tage, maximal zehn Tage im Monat, besteht kein hohes Risiko einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden. Bei kurzfristiger und gelegentlicher Einnahme, wie auch Schmerzsalben, sind keine Maßnahmen erforderlich.

Bei notwendiger längerer Einnahme ist die zeitliche Trennung des Medikaments zu beachten. ASS als erstes morgens, frühestens nach 30 Minuten Ibuprofen. Alternativen zum Ibu-Schmerzmittel sind Paracetamol und Diclophenac. Schmerz- und Blutdruckmittel zusammengenommen, bei Einnahme von mehr als zehn bis 14 Tagen, verhindern die Weitstellung der Gefäße, hier kann es einen Anstieg des Blutdrucks geben. Blutdruckkontrolle ist stets eine geeignete Maßnahme.

Schilddrüsenhormone, beispielsweise Thyroxin, in Verbindung mit Salzen (Calcium, Milch, Magnesium, Eisentabletten, Multivitamine) entfalten keine Wirkung. Hormon nüchtern vor dem Frühstück einnehmen, mittags mit großem Abstand dann das andere Medikament, so Weiland.

Nüchtern und mit Leitungswasser

Osteoporose-Medikamente sollte man morgens nüchtern, gleich nach dem Aufstehen und wichtig, aufrechtstehend mit viel Leitungswasser – kein Mineralwasser – einnehmen. Nach der Einnahme sollte man sich innerhalb der nächsten 30 Minuten nicht hinlegen. Aufrechte Einnahme ist sinnvoll, da Medikamente die Speiseröhre angreifen.

Und wie bei allen Medikamenten wie Blutdruckmittel, ACE-Hemmern und Wassertabletten, so Weiland, sei die regelmäßige Überwachung der Werte durch den Arzt wichtig.

Als kleines Mitbringsel hatte Apothekerin Nicole Weiland eine Broschüre über Vitamin B12-Mangel und Vitamin B12-Lutschtabletten für die Besucher mitgebracht. „Sind Sie müde, abgeschlafft und haben keinen Antrieb, hat eine Lutschtablette den Vorteil, über die Mundschleimhaut besser zu wirken und schont zudem den Magen.“

„Und wenn Sie Fragen haben“, so Weiland, „kommen Sie gerne in die Apotheke. Falls Sie sie nicht schon haben, erhalten Sie hier auch kostenlos die sinnvolle Apothekenkarte.“ Mit dem Dank von Alexandra Özkalay an Apothekerin Nicole Weiland ging der interessante Seniorennachmittag zu Ende.

Der nächste Aktiv-im-Alter-Seniorennachmittag findet am Dienstag, 14. Juni, 15 Uhr, statt. Veranstaltet wird er vom CDU-Ortsverein. Vorsitzender MdL Andreas Sturm referiert zum Thema: „Eine kulinarische Reise durch Baden-Württemberg.“