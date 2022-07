Auf ein Eis mit Karl Gröger

Neulußheim. 99 Jahre – ein biblisches Alter. Aber das reicht ihm nicht: „Ich schau‘ nach vorn: In einem Jahr bin ich 100 und da feiern wir, dass die Wände wackeln“, lacht Karl Gröger. Wie in jedem Jahr taucht er an seinem Geburtstag während der Turnstunde in der Halle am Messplatz auf und seine Betreuerin, Ulrike Mayer, bringt eine Riesentasche mit herrlich kühlen Eissorten mit.

Seit 2008 wohnt der Mann von der Waterkant in Neulußheim und hat seinen Wohnsitz in einem Mehrgenerationenhaus, in dem der jüngste Bewohner, Johann, man höre und staune, gerade mal ein Jahr alt ist.

Karl Gröger ist seit Juli 2014 Mitglied beim Turnerbund Germania. Bis vor ein paar Monaten war er aktiv in der Diabetiker-Gruppe. 42 Geburtstagsgäste zu Hause „lasse ich eigens zum Eisessen mit euch vorübergehend alleine“, schmunzelt er. Wofür er Beifall einheimst und das Geburtstagsständchen besonders schön gesungen wird.

Nachdem die Eisköstlichkeiten den Weg alles Irdischen gegangen waren, verabschiedeten sich die Turnfreunde vom Geburtstagskind Karl Gröger mit einem fröhlichen „Bis zum nächsten Jahr – wenn die Wände wackeln!“ gj