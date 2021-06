Auffahrunfall nach Rückstau – 8.000 EUR Sachschaden

Neulußheim. Zu einem Auffahrunfall ist es am Donnerstag auf der L560 bei Neulußheim gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war ein 55-jähriger Lkw-Fahrer gegen 17.20 Uhr in Richtung Hockenheim unterwegs, als sich kurz vor der Abfahrt Neulußheim-Süd ein Rückstau bildete. Der LKW-Fahrer bemerkt diesen zu spät und fuhr auf den VW eines 41-Jährigen auf, der wiederum auf den BMW eines 24-Jährigen geschoben wurde.

AdUnit urban-intext1

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der Sachschaden beträgt laut Polizeimeldung rund 8.000 EUR.