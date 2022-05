Aus Alt mach Neu und optimistisch geht es weiter

Neulußheim. Der AGV Harmonie mit seinem Frauenchor „Women’s Voice“ hatte zur Mitgliederversammlung ins Haus der Feuerwehr geladen. Die beiden Vorsitzenden Heike Ullrich und Daniela Hertenstein begrüßten dazu zahlreiche Sängerinnen und blickten auf ein von Corona geprägtes Jahr zurück.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Gewählten Vorsitzende: Heike Ullrich und Daniela Hertenstein. Finanzen: Diana Helm. Schriftführerin: Karin Haaß. Beisitzer: Claudia Richter, Ingrid Werdan, Regina Martens und Annette Buchmüler.

2021 musste auf viele Chorproben und Auftritte verzichtet werden. Umso erfreulicher seien der 40. Geburtstag der stellvertretenden Vorsitzenden im Onlineformat und im September die kirchliche Trauung ihrer Sängerinn Christina in Schifferstadt gewesen, die „Women’s Voice musikalisch begleitete. „Ein wunderbares Fest bei strahlendem Sonnenschein, bei dem die extra neu einstudierten Lieder vorgetragen werden konnten.“

Die Berichte der Schriftführerin Karin Haaß und der Kassenführerin Diana Helm waren durchaus positiv. Zum einen konnte „Women’s Voice“ das vergangene Jahr trotz Pandemie zwei Sängerinnen gewinnen und zudem die finanzielle Situation dank geringerer Ausgaben und einiger Zuschüsse zufriedenstellend gestalten.

Dirigent Bernd Schmitteckert war krankheitsbedingt nicht persönlich anwesend. Sein Jahresbericht und die Grüße an die Sängerinnen wurden zur Freude der Frauen per Sprachnachricht übermittelt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Vorsitzende Heike Ullrich bedankte sich mit kleinen Geschenken bei den Beisitzern und der Geburtstagsbeauftragten Renate Langham, bevor es an die Vorstandswahlen ging.

Die Neuwahlen unter der Leitung der Ehrenvorsitzenden Renate Hettwer und Helga Echtmann „gingen in Rekordzeit über die Bühne“, schreibt der Chor in seiner Pressemitteilung zur Versammlung. Da sich alle Vorstands- und Ausschussmitglieder zur Wiederwahl stellten und sich keine weiteren Kandidatinnen meldeten, war die Wahl schnell erledigt. Aus Alt wurde Neu und dabei erwähnt, dass das Duo seit mittlerweile zehn Jahren die Geschicke des Vereins führt. Der Vorstand habe in der Pandemiezeit und mit den damit verbundenen Schwierigkeiten, das Chorschiff gut durch alle Wogen gesteuert, so Ehrenvorsitzende Hettwer. „Hier hat sich die besondere Stärke der intakten und lebendigen Gemeinschaft gezeigt.“

Dirigentenpremiere in der Kirche

Jetzt freuen sich die Neulußheimer Sängerinnen auf zwei große Ereignisse in diesem Jahr: Zum einen fährt der Chor Anfang September zum Badfest in Neulußheims Partnergemeinde Langebrück, zum anderen wird „Women’s Voice“ am 8. Oktober in der evangelischen Kirche ihr erstes eigenes Konzert mit Dirigenten Schmitteckert geben. Die Vorbereitungen für den feierlichen Auftritt laufen bereits auf Hochtouren. hu/rhw