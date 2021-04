Neulußheim. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein bislang unbekannter Autofahrer am vergangenen Samstag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße Am Sägewerk einen dort zwischen 9.30 und 10 Uhr abgestellten Nissan beschädigt. Anschließend flüchtete der Verursacher ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 2500 Euro zu kümmern. Der Unfall wurde der Polizei erst am Montagmorgen gemeldet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06205/28600 beim Polizeirevier Hockenheim zu melden.

