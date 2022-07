B 39 bei Neulußheim nach Unfall gesperrt

Neulußheim. Nach einem schweren Verkehrsunfall ist die B 39 auf Höhe der Ausfahrt Neulußheim in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein Pkw-Fahrer gegen 7.45 die B 39 in Richtung Karlsruhe und überholte in Höhe Neulußheim ein anderes Fahrzeug.

Dabei überfuhr er eine durchgezogene Linie. Beim Versuch, wieder einzuscheren, stieß der Pkw mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen und flog danach mehrere Meter durch die Luft. Danach stieß er mit einem dritten Auto frontal zusammen. Zunächst war die B 39 in Fahrtrichtung Karlsruhe zwischen Hockenheim und Neulußheim gesperrt, anschließend wegen des Hubschraubereinsatzes auch die Fahrtrichtung Schwetzingen. Der Verkehr wird an der Abfahrt Hockenheim-Mitte abgeleitet.