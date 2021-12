Backen für ein Kinderlächeln

Neulußheim. Seit kurzem ist die Kleiderstube der Arbeiterwohlfahrt erneut geschlossen. Keine Kleidung kann wegen der erneut steigenden Inzidenzzahlen angenommen oder abgegeben werden. Aus Achtsamkeitsgründen, auch gegenüber den Helferinnen und Helfern, fiel diese Maßnahme den beiden Vorsitzenden Renate Schöner und Uschi Weber äußerst schwer.

Untätig blieben die engagierten Helferinnen und Helfer aber nicht. Hatte man im vergangenen Jahr noch die Stiftung von „Kinderzukunft“ mit Weihnachtspäckchen unterstützt, kam man jetzt gerne dem Aufruf des Awo-Kreisverbands Weinheim nach, Weihnachtsgebäck für die Menschen im Ahrtal zu backen. In Zusammenarbeit mit der Awo im Ahrtal werden die Gebäcktüten an die Bewohner verteilt, die keine Möglichkeit haben, nach der verheerenden Flutkatastrophe für sich oder ihre Kinder selbst zu backen.

In der Begegnungsstätte wurden die leckeren Gebäcksorten, angefangen von Kokosmakronen bis hin zu Buttergebäck und Hildabrötchen in Tütchen verteilt, mit Angaben der Zutaten versehen und für den Transport fertiggemacht. Von der Sammelstelle in Karlsruhe aus geht das Weihnachtsgebäck mit vielen guten Wünschen auf die Reise ins Ahrtal.

„Uns geht es trotz Pandemie immer noch gut; wir sind bisher von solch schlimmer Katastrophe verschont geblieben“, so die Verantwortlichen des Neulußheimer Ortsvereins. Und wenn man ein Lächeln in die Kinderaugen im Ahrtal zaubern kann, dann ist jedes Tütchen Weihnachtsgebäck dazu ein kleiner Beitrag. rhw

