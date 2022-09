Neulußheim. Die Kirchliche Sozialstation Hockenheim feiert an Erntedank, 2. Oktober, ihren Diakonie-Sonntag unter dem Motto „Balsam für die Seele“ in der evangelischen Kirche in Neulußheim.

Sozialstation-Vorsitzende Esther Kraus erklärt: „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirchlichen Sozialstation sind ausgebrannt, müde und matt nach den zwei Corona-Jahren und dünner werdenden Personaldecke. Im ökumenischen Gottesdienst für die Horan-Gemeinden um 17 Uhr suchen sie nach dem, was ihnen neue Kraft gibt. Pfarrerin Katharina Garben und ihr Gottesdienstteam machen sich mit ihnen auf den Weg, ,Balsam für die Seele’ zu finden.“

Ab 16.30 Uhr beginnt das Fest mit Kaffee und Gebäck. Nach dem Gottesdienst klingt es mit einem Sektempfang aus. Die Sozialstation lädt alle Altlußheimer, Neulußheimer, Reilinger und Hockenheimer ein. zg