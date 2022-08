Bargeldlose Zeiten

Kennen Sie das beruhigende Gefühl, im Geldbeutel den ein oder anderen Geldschein oder Kleingeld zu haben? Ich habe in den zwei Wochen, in denen ich in Schweden Urlaub machte, nicht eine Öre, geschweige denn einen Schein im Geldbeutel gehabt. Natürlich wusste ich, dass die Schweden schon lange fast bargeldlos sind und habe deswegen meine Mastercard eingesteckt. Mastercard, nicht Eurocard. Echt ein komisches Gefühl so ein leerer Geldbeutel.

Überall kam die Mastercard nun zum Einsatz. Auf dem Schiff nach Gotland, beispielsweise für eine Tasse Kaffee, die Mastercard. Und so ging es weiter. Ob zwei Kugeln Eis oder im Restaurant das Essen mit Freunden – Mastercard. Im Supermarkt für jeden noch so kleinen Betrag, Mastercard. Sogar die Postkarte an die Familie zu Hause – Mastercard.

Langsam gewöhnte ich mich an diese schnelle Zahlart. Langsam häuften sich aber auch die Belege, man will ja schließlich am Ende des Urlaubs die Kreditkartenabrechnung kontrollieren. Also statt Geldscheinen, Belege, Belege . . .

Aber am allerwitzigsten wird wohl der Betrag auf meiner demnächst eintrudelnden Abrechnung sein. 10 Öre, das sind ungefähr 1 Euro. Da bin ich gespannt, was da als Betreff draufsteht: Vor dem Einchecken im Hafen von Nynesham nach Visby auf Gotland wollte ich noch schnell eine öffentliche Toilette aufsuchen. Oh je, keine Öre im Geldbeutel dachte ich. Meine Freunde schüttelten auch den Kopf. Tja, auch hier öffnete sich die Tür zum stillen Örtchen – welch Wunder – mit der Mastercard.

Ehrlich, ich benutze oft meine Euroscheckkarte. In der Pandemie hat man sie ja öfter eingesetzt und sich daran gewöhnt. Aber als ich auf dem Rückflug meine Euros wieder im Geldbeutel hatte, da war es wieder, das beruhigende Gefühl . . .