Barrierefreier Zugang zu Veranstaltungen

Neulußheim. Mehr Grün oder doch mehr Fahrradstellplätze? Es waren Detailfragen, mit denen sich der Rat beim bei der Gestaltung des Vorplatzes zwischen neuer Kultur- und Sporthalle sowie Hardthalle befasste. Denn in der grundsätzlichen Frage, der Schaffung von barrierefreien Zugängen, herrschte Einigkeit unter den Gemeinderäten.

Wie Hauptamtsleiter Andreas Emmerich erläuterte, waren im Ausschuss verschiedene Varianten diskutiert worden. Dabei sei es unstrittig gewesen, dass die Feuerwehrzufahrt zwischen Lusshardtschule und neuer Halle erfolgen und überall Barrierefreiheit herrschen soll. Der Platz zwischen Kultur- und Sporthalle sowie der Hardthalle soll mittels einer Rampe erschlossen und die Fläche zur Kornstraße hin mit einer geraden Treppe hin begrenzt werden.

Die geplante Rampe hätte zwischen Neubau und bestehender Halle Raum für zwei Behindertenparkplätze gelassen, doch herrschte der Tenor, dort lieber Fahrradabstellplätze zu schaffen. Wie auch an der Stirnseite der neuen Halle zur Kornstraße hin.

Mit diesen Eckpunkten wolle man an die Umsetzung gehen, die Arbeiten ausschreiben. Wenn alles klappt, könne dann im Frühjahr die Maßnahme abgeschlossen sein, doch wollte sich Emmerich hierfür nicht verbürgen, zu vage seien die Aussichten, beispielsweise was das benötigte Material betrifft.

Thomas Birkenmaier (CDU) betonte, dass es seiner Fraktion wichtig gewesen sei, dass man nicht mehr mit dem Auto an die Halle vorfahren könne. Die Treppe zur Kornstraße hätte er lieber verwinkelt als gerade gesehen, doch sei dies kein entscheidendes Kriterium.

Ingeborg Bamberg (WfN) begrüßte die gefundene Lösung mit der Rampe zum Platz zwischen den Hallen hin und sprach sich dafür aus, zumindest einen Behindertenparkplatz an dieser Stelle beizubehalten. Statt der Fahrradabstellplätze an der Stirnseite der Halle hätte sie lieber mehr Grün gesehen.

Stellplätze oder Grünfläche

Heinz Kuppinger (FWV), der die Sitzung in Vertretung von Bürgermeister Gunther Hoffmann als dessen Stellvertreter leitete, erinnerte an die „händeringende Suche nach Fahrradstellplätzen“, weshalb er an dem Plan festhalten wolle. Winfried Vaudlet (SPD) schlug als Kompromiss vor, die Fahrradstellplätze vor die Rampe an links der Hallen-Stirnseite zu verlagern und somit Raum für mehr Grün zu schaffen. Letztlich, so Kuppinger, seien dies Detailfragen, die sich noch bei der Umsetzung der Pläne regeln ließen.

Gleiches galt für die Forderung von Alexander Mansel (Grüne) mindestens 20 Fahrradstellplätze zu schaffen. Wie Emmerich betonte, gehe es aktuell um die grundsätzliche Planung. „Fahrradstellplätze sind überall möglich“, sah er keinen Grund, diese schon jetzt exakt festzulegen.

Dr. Karl Ludwig Ballreich (FWV) begrüßte den Plan, in dem sich die Anregungen aus dem Ausschuss gut wiederfinden würden. Er stimmte dem Vorschlag zu, die zwei Behindertenparkplätze an die Seite zu verlagern, was deren Nutzern zugutekäme, und stattdessen Fahrradabstellplätze zu schaffen.

Letztlich wurde der Plan mit den Eckpunkte Rampe und gerade Treppe vom Rat einstimmig gebilligt. Weitere Details wie Stellplätze oder Grünflächen sollen im Zuge des Verfahrens geklärt werden.

Ebenfalls einstimmig beschloss der Rat, vier Smartboards für die Lußhardtschule anzuschaffen. Wie Kuppinger erläuterte, befinden sich in der Lußhardtschule noch in vier Klassenräumen sogenannte Star-boards. Tafeln, die wie Fernseher funktionieren, die für Interaktionen nicht geeignet sind. Um für Gleichheit in allen Klassenräumen zu sorgen, sei es notwendig, auch diese vier Tafeln gegen Smartboards auszutauschen, die wie Tablets bedient werden können.

Wie Emmerich erläuterte, war die Gemeinde beim Digitalpakt des Landes mit der Lußhardtschule als eine der ersten Einrichtung landesweit dabei. Es wurden Smartboards und insgesamt 52 iPads bezuschusst. Nunmehr soll die Gemeinde die alten Geräte austauschen, Kostenpunkt rund 30 000 Euro, auch wenn aktuell kein Zuschuss zu erwarten ist.