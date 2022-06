Begleitung auf dem weiteren Lebensweg

Neulußheim. In feierlichen Gottesdiensten, umrahmt vom evangelischen Kirchenchor, wurde am Wochenende in der evangelischen Kirchengemeinde Neulußheim das Fest der Konfirmation gefeiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Noch sind die Spuren der Corona-Pandemie nicht getilgt, noch ist das Virus virulent und allgegenwärtig, weshalb die Kirchengemeinde den Gottesdienst auch heuer in zwei Teilen durchführte, um die Zahlen gering zu halten. Bei den Gottesdiensten war das Team der Kirchengemeinde, Pfarrerin Katharina Garben, Vikarin Joanna Notheis, Diakon Jascha Richter, Organist Gerhard Müller sowie die Kirchengemeinderätinnen Hanni Schneider im ersten und Tanja Löschmann im zweiten Gottesdienst aktiv.

Während die erste Predigt am Sonntag um 9.30 Uhr Diakon Jascha Richter hielt, teilten sich um 11 Uhr diese Aufgabe Pfarrerin Garben und Vikarin Joanna Notheis.

Mehr zum Thema Gemeindezentrum Gläubige bekräftigen ihr Bekenntnis Mehr erfahren

Inhaltlich ging es in beiden Gottesdiensten um das gleiche Thema – „Du stellst meine Füße auf weiten Raum“, mit dem sich die Konfirmanden in der Vorbereitung auf diesen Tag beschäftigt hatten. Sie gestalteten für den Gottesdienst überdimensionale Füße und dacht darüber nach, welche Wege sie schon gegangen sind und wie Gott sie auf ihrem weiteren Lebensweg wohl begleiten wird. Jeder Konfirmand und jede Konfirmandin hat ihren Konfirmationsspruch als Wegweiser gestaltet und sich mit Weggeschichten aus der Bibel intensiv beschäftigt.

Die Konfirmanden

Zur Konfirmation gingen im ersten Gottesdienst, die sogenannte Samstagsgruppe, Luis Lehmayer, Finn Elia Eichelberger, Hannah Lauffer, Emma Leendertz, Anna-Lisa Wilke, Laura Wilke und Jessica Horsch.

Anschließend wurde die Mittwochsgruppe, Johanna Huber, Ellie Scherer, Sarah Wenneker, Alexander Felix Gärtner, Mia-Sophie Schröter, Anielle Schreckenberger, Fiona Kling und Marlene Birkenmaier konfirmiert. Es fehlt wegen einer Klassenfahrt Emily Mößner, sie war schon am Vorabend konfirmiert worden. sz