Beim Rückwärtsfahren Opel gerammt

Neulußheim. Weil er beim Rückwärtsfahren offenbar nicht genügend auf den rückwärtigen Verkehrsraum achtete, prallte ein 25-jähriger Audi-Fahrer am Montagabend, gegen 22.20 Uhr, gegen einen Opel, der in der Friedensstraße geparkt war. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 5000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der 25-Jährige, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, durfte nach der Zahlung einer Sicherheitsleistung weiterfahren.

