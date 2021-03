Neulußheim. Spazieren gehen gehört in Corona-Zeiten zu den favorisierten Freizeitbeschäftigungen. Doch wer seine Runden rund um die Gemeinde dreht, stellt rasch fest, dass doch allerhand Abfall an den Wegrändern herumliegt. Warum also nicht den Spaziergang mit einem Osterputz für Feld und Flur verbinden?

Unter dem Motto „Sie sammeln den Abfall – Wir schaffen ihn weg“ lädt der Verein „Wir für Neulußheim“ am Karsamstag, 3. April, zu einem Dreck-weg-Spaziergang in der Gemeinde ein.

Um die Pandemievorgaben einzuhalten, kann es in diesem Jahr kein Gruppentreffen geben. Vielmehr sammeln die Familien getrennt und unabhängig voneinander.

Wichtig ist dabei die vorherige Anmeldung unter vorstand@wir-fuer-neulussheim.de oder telefonisch bei Ingeborg Bamberg unter 0172/1 62 14 20. Dort erfahren Sie die Details. ib

