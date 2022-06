Neulußheim. Eine 61-Jährige hat sich am Freitag auf der Waghäuseler Straße in Neulußheim beim Versuch, auf den Bordstein zu fahren, mit ihrem Auto festgefahren. Wie die Polizei mitteilte, alarmierten zwei Passanten die Polizei. Die Beamten stellten bei der Frau Alkohol in der Atemluft fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Die Frau musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Sie wird sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

