Neulußheim. Kunst kann beflügeln und verschiedene Künste können sich gegenseitig beeinflussen und anregen. So können etwa Bilder eines malenden Künstlers einen Musiker zu Kompositionen anregen. Solch ein musikalisches Werk kann prägend sein, sogar Jahrhunderte überleben. So wie der bis heute bekannte und geschätzte musikalische Zyklus „Bilder einer Ausstellung“ von Modest Mussorgsky.

Im Jahr 1874, ein Jahr nach dem frühen Tod seines Freundes Viktor Hartmann, eines bekannten Malers seiner Zeit, besuchte Mussorgsky eine Ausstellung von dessen Werken in St. Petersburg und war von den etwa 400 Exponaten so begeistert, dass er sich spontan entschloss einen Zyklus über einige Bilder dieser Ausstellung zu komponieren und somit Viktor Hartmann ein musikalisches Denkmal zu setzen.

Zehn Bilder seines alten Freundes Hartmann setzte Mussorgsky in Musik um. Das Anschauliche machte er hörbar, das schwerfällige Ziehen eines Ochsenkarrens ist ebenso „musikalisch nachvollziehbar“ wie etwa der „Tanz der Küken in ihren Eierschalen“.

Fünf Jahrzehnte, nachdem Mussorgsky diesen musikalischen Klavier-Zyklus geschrieben hatte, erweiterte Maurice Ravel ihn zu einem Orchesterwerk, das bereits bei seiner ersten Aufführung vor genau hundert Jahren im Oktober 1922 in Paris großen Erfolg hatte und seitdem als „klassischer Evergreen“ betrachtet werden kann.

Vorfreude aufs „Heimspiel“

„Wir waren bereits bei den Proben mit Begeisterung dabei, hatten großen Erfolg bei unserer ersten Aufführung in Bruchsal und freuen uns jetzt auf das Konzert in der evangelischen Kirche in Neulußheim“, stellt Dirigent Klaus Eisenmann mit Vorfreude auf die Aufführung am Sonntag, 23. Oktober, in seiner Heimatgemeinde fest. Eisenmann leitet seit 2006 das Jugendsinfonieorchester der Musik- und Kunstschule Bruchsal, das zwischenzeitlich bereits international einen hervorragenden Ruf genießt.

Das 1981 gegründete Jugendsinfonieorchester der Bruchsaler Musik- und Kunstschule besteht aus etwa 50 jungen Musikerinnen und Musikern zwischen zwölf und knapp über 20 Jahren. Die Vielfalt und Lebendigkeit des jungen Orchesters besteht auch darin, dass die Programme oft Solo-Werke beinhalten. Dabei gibt das Orchester jungen Talenten der Schule, aber auch ehemaligen Schülerinnen und Schüler, die bereits ein Musikstudium absolvieren, ideale solistische Auftrittsmöglichkeiten.

Der zweite Teil des Auftritts des Bruchsaler Jugendsinfonieorchesters beinhaltet ein bekanntes Werk des 1890 verstorbenen dänischen Komponisten Nils Wilhelm Gade. Bekannt wurde Gade durch seine bereits in jungen Jahren komponierte Ouvertüre „Nachklänge von Ossian“. Nils Wilhelm Gade hinterließ eine Vielzahl von Kompositionen, viele Jahre lang leitete er die bekannten Gewandhauskonzerte in Leipzig. In Neulußheim wird sein frühes Werk „Nachklänge zu Ossian“ zu hören sein. ba