„Bingo“ heißt das Zauberwort

Neulußheim. Endlich Ferien! Und wer nicht verreist, hatte im Vorfeld beim Ferienangebot der Gemeinde unter den teilnehmenden Vereinen die Qual der Wahl, an einem Angebot teilzunehmen. Zwölf Kinder hatten sich für Bingo, veranstaltet seit Jahren von der Arbeiterwohlfahrt (Awo), angemeldet. Neun Jugendliche waren gekommen.

Bingo fasziniert gleichermaßen Groß und Klein. An zwei großen Tischen nahmen die Ferienkinder Platz, um zu spielen. Bei diesem Ferienprogramm ging es mal nicht um Action. Eher auch mal still sitzen, mit großer Konzentration und einem schnellen Blick auf die roten oder blauen Karten blicken und dabei viel Spaß und auch ein wenig Glück zu haben. Ein großes Lob, wie selbstverständlich und diszipliniert die Kinder die Maskenpflicht ohne großes Sagen und Erinnern befolgten. Jede Menge Spaß hatten sie trotzdem.

Für die pfiffigen Kinder ist Bingo kein Problem. Kaum zu glauben: absolute Stille an den Tischen. Betreuerin Inge am Tisch eins schüttelte noch einmal die kleinen Holzzahlen durcheinander. „B 5“, lautete ihre letzte Ansage und schon kam das erlösende Wort „Bingo“ von Hannah, die als erste alle genannten Zahlen in einer Reihe hatte. Ein Gewinnerstrich auf die Namensliste und weiter ging es im Spiel. So auch am Tisch zwei, wo Carmen das Spiel lenkte und Luca und Felix zeitgleich das erste Spiel jubelnd gewannen.

Mucksmäuschenstil im Saal

„Bingo“ hieß jetzt das Zauberwort. Gar nicht schnell genug konnte das nächste Spiel beginnen. Die Jungs Luca, Felix, Finn und Philipp, waren mucksmäuschenstill und die Mädchen Hannah D., Julia, Celina, Hannah P. sowie Janina zeigten sich ganz cool und hofften auf viel Glück und die richtigen Zahlen. An diesem Tisch ging es ziemlich munter zu. Zwischen den Kindern die Bingo-Profis Renate Schöner, Barbara, Inge, Carmen und Renate Hettwer, um den Bingo-Neulingen zur Seite zu stehen und auch um aufzumuntern, wenn es nicht gleich so klappte.

Viel zu schnell ging der Nachmittag zu Ende. Awo-Vorsitzende Renate Schöner beglückwünschte alle Spieler: Niemand brauchte unglücklich sein, jeder Spieler bekam einen Eisgutschein überreicht.

Felix, Celina, Finn, Hannah D. und Philipp hatten je dreimal Bingo gerufen und bekamen natürlich noch eine Gutscheinzugabe. Jetzt war man gespannt, wer „Bingo“ am meisten gerufen hatte. Julia war die Glückliche, sie hatte fünfmal „Bingo“ rufen können. Dass ihr Eisgutschein etwas größer ausfiel, war klar.

Und nächstes Jahr, wenn wieder Bingo bei der Awo gespielt wird, da wollen alle Ferienkinder auf jeden Fall wieder dabei sein. rhw