Die Zeit drängt, bis der Winter kommt, sollen die Feuerwehrfahrzeuge in der neuen, isolierten Halle stehen, vor Nässe und Kälte geschützt sein. Doch noch ist mit dem Erweiterungsbau an das Feuerwehrgerätehaus nicht begonnen worden, weshalb die Verwaltung nun aufs Tempo drücken will. Ein Hindernis dabei war bis zur jüngsten Ratssitzung die geltende Beschlusslage, die nun revidiert

