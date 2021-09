Blumenzwiebeln verschenkt

Neulußheim. Gemeinsam können wir mehr erreichen: Das gehört zu den in der Vereinssatzung formulierten Grundprinzipien von Wir für Neulußheim (WfN). Und wie dieses Prinzip erfolgreich und mit viel Spaß an der Sache umgesetzt werden kann, zeigte sich am Stand neben der Buchhandlung Jutta Dräger, wo die Vereinsvertreterinnen Ingeborg Bamberg, Claudia Piorr, Renate Langham und Sabine Keil eine große Auswahl an Blumenzwiebeln wie Tulpen, Narzissen und Kokusse an Interessierte verschenkten.

„Indem wir Blumenzwiebeln verschenken, möchten wir die Menschen dazu motivieren, ihre (Vor-) Gärten, Balkone und die Baumscheiben im Ort in blühende Blumeninseln zu verwandeln. Und jede bunt blühende Fläche wertet Neulußheim auf und motiviert zudem auch weitere Mitmenschen, das eigene Umfeld zu verschönern,“ erläutern die beiden Gemeinderätinnen Ingeborg Bamberg und Claudia Piorr das Konzept und die Erfahrungen aus den vergangenen drei Jahren, seit sie die Initiative „Neulußheim blüht auf“ ins Leben gerufen haben.

Insgesamt rund 2400 Stück

Derweil ging ein ganz großes Dankeschön vom Verein WfN auch an die Familie Engelhorn-Burger vom Neulußheimer Pflanzencenter Engelhorns Welt, die die Blumenzwiebeln, insgesamt rund 2400 Stück, als Spende zur Verfügung gestellt haben. zg/ib