Bütt zum Nachtisch

Neulußheim. „Herr schenke mir Sinn für Humor, gib mir die Gnade, einen Scherz zu verstehen, damit ich ein wenig Glück kenne im Leben und anderen davon mitteile“, so Gemeindediakon Jascha Richter in seiner Begrüßung zum vorletzten Mittagessen des Projekts „Gemeinsam statt einsam“. „Schenke mir Gesundheit des Leibes, Herr, aber auch etwas zum Verdauen.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Gäste nahmen an mit Luftschlangen geschmückten Tischen Platz. Das Bewirtungsteam närrisch mit Hütchen auf dem Kopf und so manchem Ahoi und „Wolle mer se roilasse“-Spruch zur Begrüßung.

Das Küchenteam unter der Leitung von Gerda Schellenberger und Dr. Ralf Wagner hatte an diesem Freitag mit der Zubereitung der großen Wannen voller Kartoffelsalat jede Menge zu tun. Angerichtet mit Karottensalat und einer schmackhaften Bratwurst, gestiftet von der Firma Cornelius aus Hockenheim, war somit für das Wohlbefinden des Leibes gesorgt. Statt der Bratwurst gab es für die Vegetarier eine Erbsenfrikadelle, die auch bei anderen Gästen Interesse weckte.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Evangelische Kirchengemeinde Jede Menge „Herrgottsbescheißerle“ Mehr erfahren Lutherhaus Pfarrer Michael Dahlinger: Eindrücke vom kostenlosen Mittagessen in Hockenheim Mehr erfahren

Nach dem Essen gab es des Faschings wegen zwei Desserts. Eine Schaumkusscreme und für alle eine Überraschung mit einer spontanen Bütt von Heuler Roland Ratzek, der von seinem Eheleben berichtete, seiner Perle Babett. Auf ihre Frage, was ihn noch an ihr reize, er trocken, jedes Wort. Zum Vögel verscheuchen ein Bild der Schwiegermutter im Garten aufzuhängen, hatte das Ergebnis, dass die Vögel ihr Futter zurückbrachten. Seine lustigen Anekdoten kamen so gut an, dass er unbedingt noch eine Zugabe bringen musste, bevor die Mittagsgäste zufrieden an Leib und Seele aufbrachen.

Am Freitag, 24. Februar, endet das siebenwöchige Freitagsmittagessen in Gemeinschaft mit Schweinebraten, Rotkohl und Semmelknödeln. Zum Abschluss wird wieder ein Dessert serviert. Das ganze Team freut sich, im barrierefreien Gemeindesaal zum letzten Mittagessen viele Gäste begrüßen zu dürfen. rhw