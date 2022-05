Christian Lörch wird in Neulußheim verabschiedet

Neulußheim. Von der Garagenbühne des Kindergartens nahm das Gemeindefest (wir berichteten) nach dem Gottesdienst seinen weiteren Verlauf. Da stand er nun, der allseits geschätzte Christian Lörch, der mit diesem großen Gemeindefest offiziell in den Ruhestand verabschiedet werden sollte. Von der Bühne schaute er mit einem Lächeln auf „seine“ Kinder und seine Mitarbeiterinnen, die neue Leiterin des evangelischen Kindergartens Tanja Remle an seiner Seite und immer noch gerührt über die Aufführung der Kinder und die vielen lieben und guten Wünsche zu seinem Ruhestand.

Eine Ära des evangelischen Kindergartens im „Podeyhaus“ geht mit Christian Lörch zu Ende, der seine Arbeit in seiner 21-jährigen Dienstzeit nicht als Beruf, sondern als Berufung ansah. Seine väterliche Art wird nicht nur den Kindern fehlen, seine Mitstreiterinnen schätzten seine menschliche und hervorragende Mitarbeiterführung, seine Kompetenz rund um all die Dinge des Kindergartens, ob als Krisenmanager während der Pandemie, bei Baumaßnahmen oder bei der täglichen Arbeit mit allen Herausforderungen.

Geld durch Eigenleistung gespart

Grußworte sprach Bürgermeister Gunther Hoffmann. Er zeigte sich von der Kreativität und den Ideen von Christian Lörch immer noch beeindruckt. Ob der Umzug in den Podeykindergarten oder der Anbau des Storchenestes, mit viel Überzeugung vertrat er die Interessen des Kindergartens. Viel Geld konnte durch seine Ideen und mit Eigenleistungen der Eltern eingespart werden. In Anlehnung an die Namensgeberin des Kindergartens überreichte er eines der letzten Spielzeugcabrios – natürlich mit der Puppe Petra und ein Bild mit einer Collage seines Wirkens. Tanja Remle begrüßte er auch herzlich und versprach, immer ein offenes Ohr für sie zu haben.

Gekommen war auch die Geschäftsführerin des Kindergartens Natalia Kibelka vom Verwaltungs- und Serviceamt Meckesheim, die seine stets freundliche und hilfsbereite Art lobte. Mit Geschenk und Blumen dankte sie ihm und begrüßte auch die neue Leiterin Tanja Remle herzlich.

Dankesworte sprach Kirchengemeinderatsvorsitzender Christoph Diez aus und erinnerte an ein paar Stationen seines Wirkens. Die Gartengestaltung mit den Eltern, die eigene Küche, die gute Vernetzung mit Kirche und Kiga-Ausschuss und die Bewältigung der Herausforderungen durch Corona und vieles mehr habe Christian Lörch zuverlässlich gemeistert. „Herr Lörch hat unsere Kinder begeistert“, sagte der Vorsitzende des Elternbeirats Markus Schmelcher. Sie werden ihn vermissen. Mit einem Fruchtkorb soll sein Ruhestand versüßt werden. Tanja Remle hieß er willkommen.

Harmonische Zusammenarbeit

Die Vorsitzende der Mitarbeitervertretung Reilingen, Altlußheim, Neulußheim Heidi Urban und die stellvertretende Leitung des evangelischen Kindergartens im Podeyhaus Stefanie Rotter brachten es auf den Punkt: Er hinterlasse Spuren. Er habe die Menschen so angenommen, wie sie seien und Türen geöffnet. Es sei eine harmonische Zusammenarbeit gewesen. Die Geschenke sollten an die Zeit erinnern.

Mit einem Überraschungslied für Christian Lörch traten die Kinder auf. „Ich hätte mir meinen letzten Tag hier nicht schöner vorstellen können, meinte Christian Lörch, sichtlich bewegt über die vielen netten Worte und die Würdigung seines Wirkens. In seinen Dank schloss er nicht nur sein Team, Bürgermeister, Rathaus, Bauherren, Geschäftsleute und die Kirche ein, sondern auch das ganze Dorf. Das ist es, was Neulußheim ausmacht.

Damit sich die Besucher wohlfühlen konnten, gab es eine ganze Schar von Helferinnen und Helfern, die dafür sorgten, dass es ein rundum tolles und gelungenes Fest wurde. Ob Auf- und Abbau, Einteilung der Helferinnen- und Helfer in der Küche oder an der Bonkasse, durch die Programmkoordination von Pfarrerin Katharina Garben klappte alles hervorragend.

Naschkatzen kamen im Café des Morgenlobs auf ihre Kosten. Der Elternbeirat hatte dafür eifrig Kuchen- und Tortenspenden organisiert, in deren Eigenregie auch der Pommes- und Getränkestand stand. Für kühle und leckere alkoholfreie Cocktails öffneten die Konfirmanden am Nachmittag ihre Bar.

Kulinarisch mit einem Spargelmenü verwöhnte zur Mittagszeit das große Küchenteam. Auch wenn es manchmal zeitbedingt ein paar Warteminuten gab, tat es der Freude auf frischen Spargel und Pfannkuchen keinen Abbruch. Hatte man doch endlich wieder Gelegenheit, ein lang vermisstes Schwätzchen zu halten.

Programm für Groß und Klein

Nicht nur den Eltern und Großeltern machte es viel Spaß, ihren Kleinen beim Kasperletheater, den Spiel- und Bastelangeboten oder einem Gemeinschaftskunstwerk zuzuschauen. Anziehungspunkt war der Auftritt des Feuerschluckers Konrad mit seinem Team, der seine Kunst eindrucksvoll zeigte. Da hielt man freiwillig Abstand. „Wow, so ein kleiner Steppke, Feuer ist doch gefährlich, tut das nicht weh?“

Wie man Feuer richtig löscht, zeigte dann die Jugendfeuerwehr vor dem Kindergarten. Einfach super, was der Nachwuchs der Floriansjünger schon an Technik beherrscht. Selbstverständlich war das vorbereitete Feuer in Nullkommanichts gelöscht.

Mit dem Segen von Katharina Garben und dem Dank für einen wunderschönen Festtag endete um 17 Uhr ein fröhliches und gut besuchtes Gemeindefest, das gezeigt hat, was einen Wohlfühlort wie Neulußheim ausmacht – engagierte Menschen. Einfach eine gelebte Gemeinschaft.