Neulußheim. Die erste Kunstausstellung in diesem Jahr bestreitet im Alten Bahnhof die in Neckargemünd lebende Malerin Christina Wilken. Zur Vernissage mit musikalischer Umrahmung am Freitag, 24. Februar, 20 Uhr, lädt Organisator Wolfgang Treiber alle Kunstfreunde ein. Der Eintritt ist frei, und die Künstlerin an allen Tagen vor Ort. Die Ausstellung ist geöffnet am Samstag, 25. Februar, von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag, 26. Februar, von 11 bis 17 Uhr.

