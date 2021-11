Christstollen jetzt bestellen

Neulußheim. Wer hat Appetit auf echten Dresndner Christstollen? „Wir für Neulußheim“ organisiert eine Sammelbestellung des süßen Adventsgebäcks aus Sachsen, das über die Partnergemeinde Langebrück in die Kurpfalz kommt.

„Nach dem tollen Erfolg unserer Sammelbestellung vom vergangenen Jahr – insgesamt wurden 64 Kilogramm Christstollen von der Feinbäckerei Müller aus Dresden-Langebrück in die Partnergemeinde Neulußheim geliefert – wollen wir diese Aktion wiederholen“, teilen die beiden Gemeinderätinnen Ingeborg Bamberg und Claudia Piorr in einer Pressemitteilung mit. Da in diesem Jahr nach der letztjährigen Corona-Unterbrechung der Neulußheimer Weihnachtsmarkt am Samstag, 4. Dezember, von 15 bis 21 Uhr an seinem gewohnten Platz zwischen den Alten Schulhäusern wieder stattfindet, können die vorbestellten Christstollen am Stand von „Wir für Neulußheim“ abgeholt werden. Unterstützt werden die beiden Organisatoren von Erich und Ursula Brenzinger sowie von Alt-Gemeinderätin Heidi Roß, die telefonische Bestellungen entgegennehmen.

Im Angebot ist der original Dresdner Christstollen in drei Größen: ein Kilo für 20 Euro, 1,5 Kilo für 30 Euro und zwei Kilo für 40 Euro. Bestellt werden können die Christstollen bis Samstag, 6. November telefonisch bei Familie Brenzinger, Nummer 3 49 33, Heidi Roß, Nummer 3 21 57, oder per E-Mail an vorstand@wir-fuer-neulussheim.de. ib