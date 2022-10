Christstollen werden bestellt

Neulußheim. Die Wählergemeinschaft „Wir für Neulußheim“ (WfN) organisiert wieder eine Sammelbestellung von Original Dresdner Christstollen aus der Partnergemeinde Dresden-Langebrück von der dort ansässigen Feinbäckerei Müller. Das teilen die WfN-Gemeinderätinnen Ingeborg Bamberg und Claudia Piorr mit. Unterstützt werden sie von Erich und Ursula Brenzinger sowie von Altgemeinderätin Heidi Roß.

Alle drei haben in den vergangenen Jahren mit viel Engagement die Städtepartnerschaft mit Langebrück mit Leben gefüllt und pflegen gute Kontakte nach Sachsen. „Diese Aktion unterstützen wir gerne, indem wir telefonische Bestellungen entgegennehmen“, sagen sie zur Initiative.

Da nach der zweijährigen Corona-Unterbrechung der Weihnachtsmarkt wieder durchgeführt wird, können die vorbestellten Christstollen dort am Stand von WfN abgeholt werden. Der Weihnachtsmarkt findet am Samstag, 3. Dezember, zwischen 12 und 22 Uhr an seinem gewohnten Platz zwischen den Alten Schulhäusern statt.

Im Angebot ist der Original Dresdner Christstollen zum Selbstkostenpreis in den folgenden Größen: ein Kilogramm für 24 Euro, 1,5 Kilogramm für für 36 Euro und zwei Kilogramm 48 Euro. Bestellt werden können die Christstollen telefonisch bis Freitag, 4. November, bei Familie Brenzinger, 06205/3 49 33, Heidi Roß, 06205/3 21 57, oder per E-Mail (bis Sonntag, 6. November) unter: ingebamberg@t-online.de. zg/ib