Computer statt Hörrohr

Neulußheim. Die ersten Hörhilfen standen im 17. Jahrhundert als Hörrohre zur Verfügung. Dabei handelte es sich um einen Trichter, der den Schall verstärkte. Heute bieten die digitalen, fast unsichtbaren Minicomputer für den Träger den allergrößten Komfort. Was lag da näher, als zur „Aktiv im Alter“-Veranstaltung Patrick Helten, Betriebsleiter und Hörakustikmeister, einzuladen.

Zuvor aber ließen sich die zahlreichen Gäste vom „Aktiv im Alter“-Team mit Kaffee und Kuchen verwöhnen. Sommerlich gedeckte Tische mit kleinen Aufmerksamkeiten am Tellerrand sind jedes Mal ein Hingucker.

Veranstaltungsleiterin Alexandra Özkalay freute sich, Patrick Helten begrüßen zu dürfen, der seit zwei Monaten in der St. Leoner Straße in der neuen Ortsmitte Ansprechpartner für gutes und besseres Hören ist. Anhand einer Bildpräsentation stellte Helten den Aufbau des Ohrs mit Außen-, Mittel- und Innenohr sowie des Gehörgangs dar.

Auch junge Menschen betroffen

Aber was sind die Gründe, wenn das Verstehen nachlässt? Wer schlechter hört, wird unsicher, so Helten. Ist es nur ein verstopfender Pfropf oder steckt mehr dahinter? Oft hört man den Spruch „ich brauche kein Hörgerät, ich bin doch noch nicht alt“. Doch schlechtes Hören treffe auch junge Menschen. Meist führt dann der erste Weg zum Hals-, Nasen- und Ohrenarzt, der untersucht und bei Bedarf ein Rezept für ein Hörgerät ausstellt.

Als ständigen Service biete Helten in seiner neu eröffneten Filiale kostenlose Gehörtests und eine unverbindliche Beratung sowie auf Wunsch die Abwicklung mit der Krankenkasse an. Bei Auffälligkeiten und zur medizinischen Diagnose verweise er natürlich an den Mediziner.

Jetzt kommt der Hörgeräteakustiker ins Spiel. Beratung und das Finden des individuellen Bedarfs seien seine Stärken. Ein Hörgerät soll mindestens sechs Jahre Sinn und Zweck erfüllen. Ausprobieren und Schritt für Schritt das richtige Gerät und die richtige Einstellung zu finden, erforderten Zeit. Das Ohr müsse sich nach und nach anpassen, er als Hörgeräteakustiker unterstütze dabei.

Hörgeräte seien kompliziert, groß und hässlich, ständig muss die Batterie gewechselt werden und ständig piepst es im Ohr. Mit viele Fachwissen entkräftete Patrick Helten diese Vorurteile. Die modernen Hörgeräte, sogenannte digitale Minicomputer, seien so winzig, dass sie kaum im Ohr erkennbar sind. Es passe sich automatisch an Gegebenheiten an, Windgeräusche würden unterdrückt, Musik erkannt, Verstehen bei Fahrgeräuschen und Impulsgeräusche, beispielsweise Geschirrgeklapper, erkenne das kleine Gerät und setze es für den Träger um. Batterien? – wie das Handy sei das Hörgerät aufladbar am besten über Nacht.

Vor allen Dingen gelte es, so der Hörgeräteakustiker, dem Ohr Zeit zu lassen, sich an das Gerät zu gewöhnen. Natürlich sollte es regelmäßig getragen und kontrolliert werden, am besten einmal im Quartal. Reinigen und desinfizieren sollte man es am besten täglich. Über allerlei Hilfsmittel – fürs Fernsehen, technische Einstellungen und sogar Fernwartung – gab Helten den aufmerksamen Senioren bereitwillig Auskunft.

Die Senioren interessierten sich natürlich, mit welchen Kosten sie rechnen müssten. Die Spanne reiche von 1500 bis 5000 Euro, wobei die gesetzliche Krankenkasse bis zu 1500 Euro Zuschuss geben könne, so Helten. Der Preis richte sich danach, welche Funktionen benötigt werden. Wasserdicht seien die Geräte nicht, so seine Antwort auf eine der Fragen, die gestellt wurden. Vor dem Schwimmen und Duschen müssten sie unbedingt abgelegt werden.

Fazit des Nachmittags: Hörgeräte trainieren das Hörzentrum, erleichtern die Kommunikation, senken das Demenzrisiko und erhöhen damit deutlich die Lebensqualität. Genau das, was sich die Senioren wünschen.