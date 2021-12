Corona-gerechte Weihnachtsfeier für rund 230 Schüler

Neulußheim. Zu Pandemiezeiten haben es die Schulen schwer, einen einigermaßen geregelten Schulbetrieb aufrechtzuerhalten. Vieles, was vor zwei Jahren noch zu selbstverständlichen Ereignissen im Schulalltag gehörte, ist heute durch die Corona-Auflagen undenkbar. Schulevents, die mehrere Klassen oder gar die ganze Schule zur Förderung der Gemeinschaft zusammenbringen, lassen sich aktuell nur mit viel Enthusiasmus und Kreativität umsetzen, so auch schulinterne Weihnachtsfeiern. Der Lußhardt-Grundschule jedoch war viel daran gelegen, den rund 230 Schülerinnen und Schülern dieses Stück Normalität zur Weihnachtszeit zu ermöglichen.

Ein organisatorischer Kraftakt, wenn man bedenkt, wie viele Schüler und Lehrkräfte in die stimmungsvolle Schulweihnachtsfeier am Freitagmorgen involviert waren. Immerhin mussten die Beteiligten des Chors, der Theater-AG und des Schülerorchesters bei jeder der insgesamt drei zeitlich versetzten Aufführungen in der Aula anwesend sein.

Keine Bedenken von Elternseite

Nur in dieser entzerrten Form war es möglich, alle Auflagen einzuhalten, aber dennoch die schöne weihnachtliche Tradition einer Schulweihnachtsfeier zu bewahren – quasi eine Weihnachtsfeier 2.0 . . . Gerade für die Schüler dieses Alters ist sie von größter Bedeutung. Glücklicherweise gab es auch von Elternseite keine Bedenken, sodass der aufwendigen Planung und Durchführung nichts mehr im Wege stand.

Und so erlebten Schüler und Lehrkräfte der Lußhardtschule sogar unter den sehr besonderen Umständen ein feierliches Miteinander. Obwohl die Zuschauerkinder entzerrt im Innenbereich der Aula mit Masken platziert waren, war ihnen die weihnachtliche Vorfreude anzumerken. Gespannt erwarteten sie, was nun kommen möge. Nicht anders ging es bei den beteiligten Akteuren.

Endlich das über Wochen hinweg in den Arbeitsgemeinschaften Einstudierte präsentieren zu dürfen, erfüllte sie offensichtlich mit Stolz. Zurecht: Was in den folgenden 25 Minuten geboten wurde, war eine gelungene Mischung aus weihnachtlicher Musik und einem von der Theater-AG, geleitet von Bettina Strempel, präsentierten Weihnachtsstück, das sich um allerlei farbige und für das Christfest so wichtige Weihnachtssterne drehte.

Der Aufwand hat sich gelohnt

Sie scheuten keine Mühe, alle Sterne zum Proben zusammenzubringen, um ihren gemeinschaftlichen Beitrag zu einem gelungenen Weihnachtsfest zu leisten. Sogar eine fetzige Tanzszene fand darin Platz. Unterstützung erhielt die Theater-AG durch den Chor unter der Leitung Anette Schrepps mit weihnachtlichen Gesangseinlagen. Nicht minder stolz auf ihre Darbietung dürfen die Kinder des Schulorchesters sein, die zu Beginn mit weihnachtlichen Melodien wie „Alle Jahre wieder“ und weiteren eingängigen Stücken stimmungsvoll die Feier eröffneten und zum Mitsummen einluden. Zwar besteht das von Steffi Friedrich geleitete Schülerorchester in diesem Schuljahr zu einem Großteil aus Orff-Instrumenten, doch fanden diese in optimaler Klangharmonie zusammen. Die musikalische Darbietung bereicherten zudem etliche talentierte Lehrkräfte, die mit Flöte, Querflöte und weiteren Instrumenten weihnachtliche Klänge in die Aula zauberten.

Der Aufwand von Schulleiterin Christiane Harz und ihrem Kollegium, um den Kindern zu Zeiten der Pandemie ein wenig weihnachtliche Stimmung zu vermitteln, hatte sich gelohnt. Trotz der Masken stand den Kindern die Dankbarkeit dafür förmlich ins Gesicht geschrieben.

