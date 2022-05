Dabeisein ist schon ein Gewinn

Neulußheim. In der Awo-Begegnungsstätte stand erstmals seit Corona Bingo auf dem Spieleplan. Nach fast zwei Jahren Stillstand konnten sich die Neulußheimer Bingospielerinnen wieder zum beliebten Konzentrationstraining treffen und genossen es sichtlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Was für eine Freude am Spieltisch“, freuten sich die Organisatorinnen. Die Bingokarten konnten gar nicht schnell genug ausgeteilt werden. Konzentriert lauschten die Teilnehmerinnen der Vorsitzenden Renate Schöner, die die kleinen Holzzahlen kräftig mischte, aus dem Säckchen zog und die Nummern laut nannte.

Einsatz: ein Cent

Es dauerte nicht lange, bis die erste der Spielerinnen „Bingo“ rief. Neues Spiel, neues Glück. Ein Cent Einsatz für jedes Spiel von jeder Teilnehmerin auf den Teller gelegt und schon begann ein neues Spiel. Absolute Ruhe, Konzentration auf die Bingokarte und „wer einmal miterlebt hat, wie man sich über wenige Cent als Gewinn freuen kann, ist herzlich eingeladen, zum nächsten Bingospiel am Mittwoch, 15. Juni, um 13.30 Uhr in die Begegnungsstätte in der Kirchenstraße zu kommen“, lud Schöner ein. „Auch wenn man mal kein Spiel gewonnen hat, steht stets das Motto ,Dabei sein ist auch ein Gewinn’ im Vordergrund.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der selbst gebackene Kuchen nach dem Spiel bildete dann das i-Tüpfelchen des gelungenen Nachmittags. rhw