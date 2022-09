Das E-Bike fest im Griff

Neulußheim. Der SPD-Ortsverein lädt zu einem E-Bike-Training am Samstag, 8. Oktober, ein. Gerade in Zeiten von teurem Kraftstoff ist häufig das Fahrrad die Alternative zum Auto und viele liebäugeln mit einem E-Bike. Abgesehen von den hohen Anschaffungskosten bietet so ein E-Bike bei Steigungen oder längeren Strecken zahlreiche Vorteile. Hat man sich für ein E-Bike entschieden, mangelt es oft am sicheren Fahren.

Der SPD-Ortsverein hat sich mit dem Thema „Sicheres Fahren mit dem E-Bike“ beschäftigt und lädt für Samstag, 8. Oktober, 10 Uhr, auf den Messplatz zu einem E-Bike-Training ein. Durchgeführt wird es von PHM Ralf Hoffmann von der Kreisverkehrswacht Rhein-Neckar.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung unter Telefon 06205/3 46 52 (Engelhardt) erforderlich.

Die eigenverantwortliche Teilnahme mit einem verkehrstüchtigen E-Bike, Fahrradhelm und einem kleinen Kostenbeitrag von 5 Euro dauert etwa zwei Stunden. rhw