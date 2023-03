Das Helikopter Gegenteil

Was trauen Sie eigentlich ihren Kindern zu ? Viele Eltern wohl sehr wenig, wenn ich an die vielen Kindertaxifahrten zur Schule denke. Wo es sogar vorkommt, dass Mamas ihre Sprösslinge mit der Schultasche in der Hand bis zur Tür begleiten. Nach einem mehrmals gemeinsam gegangenen Weg sollte man seinem Kind ruhig zutrauen, allein zu gehen. Kinder, denen man etwas zutraut, sind nicht nur stolz auf ihre Leistung, sondern, wie sagt man so schön, sie lernen auch etwas fürs Leben: Selbstvertrauen.

Neulich stand ich ziemlich früh morgens in der Bäckerei und beobachtete einen kleinen Jungen, dem der Verkäufer seine Tasche mit Brot und Brötchen vollpackte, ihm den Kassenzettel in den Geldbeutel steckte und ihm noch eine Brezel schenkte. Jeder Kunde staunte als ich ihn fragte, wie alt er denn ist und er sagte „ich bin fünf“. „Das ist ja toll, dass du alleine einkaufen gehst, wo wohnst du denn?“ Ich war baff, er hatte einen ziemlich weiten Weg vor sich, aber alles auf der Bäckerseite. Ihn zu fragen ob man ihn nach Hause fahren dürfe, kam ja auf keinen Fall infrage. Denn so pfiffig wie er aussah, hatten die Eltern ihm gewiss gesagt, dass er mit niemandem mitfahren dürfe. Da ich etwas später die Bäckerei verließ und in die gleiche Richtung fuhr, beobachtete ich den Kleinen. Fast hüpfend und mit einem strahlenden Gesicht lief er mit seinem Einkauf nach Hause. Sicher haben die Eltern schon auf ihn gewartet, vielleicht auch mit etwas Sorge. Gewiss aber waren sie genauso stolz auf ihn, wie er selbst auf sich. Und das mit fünf Jahren.