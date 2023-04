Das Mysterium der Gießköpfe

Haben Sie auch eine Sammelleidenschaft? Da gibt es ja so einiges zum Horten. Angefangen von Briefmarken, Uhren, Hummelfiguren bis hin zu angesagtem Spielzeug. Vieles wird mit Jahreszahlen versehen und erfreut den glücklichen Sammler.

Jetzt, wo der Frühling naht, gehe ich ab sofort nur noch mit einer Tasche zum Friedhof, um zu pflanzen und vor allen Dingen zu gießen. Tasche, Friedhof? Was hat das mit Sammelleidenschaft zu tun?

Ganz einfach. An den Wasserstellen stehen in Reih und Glied die Kannen zum Wässern. Die Gemeinde tauscht die defekten Kannen jährlich aus und für einen ganz kurzen Augenblick kann man sich an den neuen Gießköpfen erfreuen. Ganz kurz nur und schwupps, sie haben sich in Luft aufgelöst. Sind da vielleicht spezielle Sammler unterwegs, die 2024er-Jahres-Gießköpfe sammeln, die sich dann zu den 2023er gesellen? Ein ewiges Rätsel.

Ich bringe mir meinen eigenen Gießkopf mit. Leider habe ich keine spezielle Farbe dafür bekommen können. Das ist jetzt ein Problem, wenn ich den grünen Kopf nach dem Gießen wieder ins Auto lege. Den Blick einer Friedhofsbesucherin habe ich neulich direkt im Rücken gespürt. Meiner! Ich wollte mich schon umdrehen und winken. Jetzt wissen Sie, warum ich mit einer Tasche gießen gehe . . .