Daten bereinigen

Denken Sie wie ich auch schon an den Frühjahrsputz? Nun, da ich nicht nur im Frühjahr putze, stelle ich den etwas größeren Putzeinsatz erst einmal beiseite. Aber – ich habe mir für einen nächsten Regentag Frühjahrsputz für mein Handy verordnet. Ich habe das Gefühl, es ist mit all dem, was darauf gespeichert ist, ziemlich schwer geworden.

Man trägt ja das halbe Leben mit dem Mobiltelefon mit sich herum. Früher hatte ich mein Telefonbuch auf dem Schreibtisch liegen, heute sind alle Nummern im Handy gespeichert. Fragt man mich mal nach einer Nummer, die ich früher im Kopf hatte, muss ich passen.

Und Fotoalben? Mein Handy quillt über von Schnappschüssen, Urlaub hier, Familienfeier da, zwar mittlerweile in bestimmten Ordnern abzurufen, aber Fotos von vor etlichen Jahren hätte ich in Papierform vielleicht schon entsorgt. Also, sortieren, ausdrucken, aufräumen, löschen. Nicht daran zu denken, sollte ich mein Handy mal verlieren.

Und die vielen, vielen Whats-app-Nachrichten? Neulich suchte ich ein Rezept, das mir eine Freundin geschickt hatte. Geht ja heute einfach, abfotografieren und versenden. Nach einer gefühlten halben Stunde Suche fand ich es aus dem Jahr 2015. Und was brauche ich noch Nachrichten wie „Hast du gehört, die Speyerer Brücke wird gesperrt?“

Und die vielen Videos, lustigen Bilder, Glückwünsche? Wahnsinn, was da alles auf dem Handy herumliegt, manchmal doppelt und dreifach.

Heute habe ich schon mal mit dem Löschen angefangen. Ein richtig gutes und befreiendes Gefühl. Der Papierkorb prall gefüllt. Mein Handy scheint leichter geworden zu sein.

Übrigens – und solange der Papierkorb nicht geleert wurde, kann man ja wieder einiges herausholen . . . Platz ist ja jetzt wieder.