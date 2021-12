Der Advent ist gesichert

Neulußheim. Trotz nasskaltem Schmuddelwetter kam auf dem Platz vor dem Eingang zum Rathaus in Neulußheim Weihnachtsstimmung auf. Grund dafür war der Stand der Gemeinderätinnen Claudia Piorr und Ingeborg Bamberg von „Wir für Neulußheim“ (WfN), an dem die bestellten Original Dresdner Christstollen aus der Partnergemeinde Dresden-Langebrück abgeholt werden konnten.

„Nach dem großen Erfolg der letztjährigen Sammelbestellung war für uns klar, dass wir diese Aktion in diesem Jahr wiederholen. Ursprünglich hatten wir geplant, die Christstollen auf dem Neulußheimer Weihnachtsmarkt zu verkaufen. Nachdem dieser pandemiebedingt abgesagt werden musste, war schnell die Idee für diesen kleinen Marktstand geboren“, erläutern Ingeborg Bamberg und Claudia Piorr ihre Motivation, zumindest einen Hauch von adventlicher Weihnachtsvorfreude zu verbreiten.

Dank der beiden WfN-Gemeinderätinnen Heidi Roß und Ursula Brenzinger, die mit ihrem Mann Erich die Bestellungen der Stollen angenommen hatten, konnte die Spezialität aus Sachsen in die Kurpfalz geholt werden.

Da bereits alle Christstollen vorbestellt worden waren und auch das Zusatzkontingent schnell vergriffen war, gab es keine Christstollen mehr im freien Verkauf. Immerhin reisten die Liebhaber der süßen Weihnachtsleckerei nicht nur aus den Horan-Gemeinden, sondern auch aus Schwetzingen und Plankstadt an, um sich in der Vier-Sterne-Gemeinde „ihren“ Christstollen abzuholen. Als kleine Zugabe gab es für alle Abholer nicht nur eine Flasche Glühwein dazu, es entwickelten sich auch nette Gespräche. In der aktuellen Corona-Situation ein durchaus wichtiger Punkt. ib

