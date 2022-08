Der Ferienspaß im Jugendtreff Point in Neulußheim klingt mit viel Musik aus

Neulußheim. Mit einem reduzierten Teilnehmerfeld fand die Music-Session im Jugendtreff Point statt. Leiterin Yvonne Diehm und FSJ-Kraft Michael Siedler gestalteten den Nachmittag zu einer kleinen, aber feinen „Music-Jam-Session“.

Zuerst gab es ein kleines Warm-up mit Body-Percussion. Yvonne Diehm fragte die Kinder, womit man denn alles Musik machen könne, mit welchen Körperteilen. Schnell waren sich die Teilnehmer einig und klopften auf die Oberschenkel, stampften auf den Boden und schnipsten mit den Fingern. Auch im Brustbereich wurde getrommelt und im Nu waren alle Musiker in einen Viervierteltakt eingegroovt.

Dann schlug ein Teilnehmer ein lustiges Percussion-Spiel vor, bei dem man im Takt klatschen muss und mit seiner eigenen Nummer ein anderes Kind mit einer anderen Nummer aufrufen muss, dieses Spiel ist auch unter „Rippel Dippel“ bekannt. Es machte den Kindern viel Spaß, ist aber auch anstrengend, da man sich dabei sehr auf den Takt und auf das Benennen der Zahl im richtigen Taktmoment konzentrieren muss.

Danach gab es eine kleine „Gesangseinheit“: Yvonne Diehm sang mit FSJler Michael ein Fruchtlied vor, das man im Kanon vortragen kann oder bei dem jeder Teilnehmer eine Frucht in einem anderen Takt übernimmt: zum Beispiel die Mango, Ananas-Banane oder die Kiwi. Auch diese Übung machte den Kindern Freude und sie bewiesen viel Taktgefühl und Durchhaltevermögen. Point-Leiterin Yvonne Diehm war begeistert, wie gut die Kinder schon diesen Früchte- Kanon singen konnten.

Schwups war schon eine Stunde vorbei und die Teilnehmer stärkten sich mit Brezel, Trauben und Apfelsaftschorle.

Instrumente ausprobiert

Im zweiten Teil der Music-Session durften die Kinder an die Trommeln: Der Point hat Congas, Cajuns und kleine Trommeln sowie Tambourin und Shaker zur Verfügung. Gemeinsam wurde getrommelt, dabei durften die Teilnehmer an das Schlaginstrument ihrer Wahl. Erst wurde langsam zusammen im Takt gespielt, bis es immer schneller und lauter wurde. Vor lauter Trommeln tat so manchem schon die Hand etwas weh.

In der nächsten Einheit durften sich die Kinder am Ukulelespielen probieren: Ein Teilnehmer konnte Gitarre spielen, sodass er bereits einen Vorteil hatte und schnell mit dem Saiteninstrument vertraut war. Im Nu lernten die anderen bereits zwei Akkorde zu greifen, wer wollte, konnte mit einem Percussioninstrument den Takt für die Ukulelen vorgeben.

Als letzte Einheit durfte, wer wollte, etwas am Klavier vorspielen, da zwei Teilnehmer schon etwas Klaviererfahrung haben. Zum Abschluss spielte ein Teilnehmer mit Yvonne Diehm „Dance Monkey“ auf dem Klavier, das immer noch ein Hit bei den Kindern ist und gern gesungen wird. Die anderen Teilnehmer trommelten den Takt dazu und sangen fleißig mit.

Schwups, war auch schon die zweite Stunde um und alle waren sich einig, dass die Zeit viel zu schnell verging. Jedoch steht der Musikraum des Point auch während der Öffnungszeit zur Verfügung, sodass jeder musikalische Interessent jederzeit vorbeikommen kann und sich dort an den Instrumenten unter Anleitung ausprobieren darf.

Hip-Hop zum Abschluss

Und schon nahte der letzte Programmpunkt beim Ferienspaß: Hip- Hop für Kinder und Teens. Zuerst ließ Yvonne Diehm die Teilnehmer berichten, welche Tanzerfahrungen sie haben. Viele Kinder teilten ihr mit, dass sie bereits im Tanzunterricht sind und dies merkte man im weiteren Verlauf auch, da die Teilnehmer sehr schnell lernten und gutes Rhythmusgefühl bewiesen.

Los ging es mit einem Warm-up, dann ging es an eine Choreographie, die sich Diehm zu dem Lied „DJ got us falling in love“ von Usher überlegt hatte. Die Kinder lernten sehr schnell und hatten sichtlich Freude am Tanzen. Sie waren so begeistert, dass eine Teilnehmerin die Idee hatte, draußen auf der Straße für einige Passanten zu tanzen. Dieser Vorschlag fand bei allen großen Zuspruch und so schnappte FSJler Michael Siedler die Musikbox Richtung Rathausplatz, wo sich die Tänzer und Tänzerinnen ein schattiges Plätzchen suchten.

Da um die Mittagszeit nicht viel los war, wurden Rathaus-Mitarbeiter gefragt, ob sie Interesse an einer kleinen Tanzvorführung haben und glücklicherweise konnten sich manche die Zeit nehmen.

Sommerferien im Jugendtreff

Drei Wochen Sommerferien sind nun schon vorüber und auch der Kinder- und Jugendtreff Point gönnt sich eine Auszeit bis zum Samstag, 10. September. Weiter geht es wieder zum Schulbeginn ab Dienstag, 13. September, zu den gewohnten Öffnungszeiten dienstags bis donnerstags ab 16 Uhr, freitags ab 15 Uhr. Da Leiterin Yvonne Diehm zu diesem Zeitpunkt noch Urlaub hat, wird der Point von Mandana und Michael geöffnet werden.

Info: Infos zu den Öffnungszeiten und zum Programm ab September unter www.jugendtreff-point-neulussheim.de.