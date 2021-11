Der Komponist und sein Frauenbild

Neulußheim. Einen musikalischen Vortrag veranstaltet die Volkshochschule Hockenheim am Donnerstag, 11. November, um 19 Uhr im Alten Bahnhof. Unter dem Titel „Ein Mädchen oder Weibchen . . . – Mozart und die Frauen“ referiert Dr. Anja Pohsner über das Verhältnis des Komponisten zum weiblichen Geschlecht.

Sie waren seine Musen und sein Schicksal bis hin zu den mysteriösen Umständen seines Todes: Die Frauen in Mozarts Umfeld bestimmten maßgeblich sein Leben und Werk. Ein berühmtes Beispiel ist „Don Giovanni“, wo, wie auch in anderen Opern des Meisters, ein erstaunlich modernes und starkes Frauenbild gezeigt wird. Angefangen bei der engen Bindung zu Mutter und Schwester über unzählige Liebschaften mit Schülerinnen und Sängerinnen bis hin zur Ehegattin Constanze und deren vereinnahmender Verwandtschaft lässt sich der Einfluss der weiblichen Hand in Mozarts musikalischem Vermächtnis verfolgen. Anhand von Ton- und Bildzeugnissen können die Besucher dem nachspüren. Der Eintrittspreis beträgt fünf Euro, eine Anmeldung ist online über www.vhs-hockenheim.de erforderlich. zg