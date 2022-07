Der Nachwuchs ist und bleibt ein Pfund

Neulußheim. Vorsitzender Jens Brömmer begrüßte zur Generalversammlung des SC Olympia Neulußheim im Clubhaus an der Waghäuseler Straße immerhin 33 interessierte Teilnehmer. Mit Mark Eisinger und Roland Hörner für 40 Jahre Mitgliedschaft und Matthias Brenner für 25 Jahre wurden drei langjährige Mitglieder geehrt.

Jens Brömmer rief in Erinnerung, dass der SON vor einem Jahr nach reichlichem Aderlass schon wieder mit neuem Trainerteam und dünnem Kader in die Saison 21/22 starten musste. Nur mithilfe ständiger Ergänzungen aus der zweiten Mannschaft und einiger Neuzugänge in der Winterpause konnte letztlich der neunte Tabellenplatz für die erste Mannschaft erreicht werden. Die zweite hatte es damit umso schwerer und landete bei einem unter diesen Umständen achtbaren 13. Platz. Um den Anspruch auf mehr als nur den Klassenerhalt zu dokumentieren, hat der Vorstand am Ende der Runde entschieden, mit dem bisherigen Spieler Marcel Pelzl zukünftig als Spielertrainer der ersten Mannschaft einen neuen Weg zu beschreiten. Dem scheidenden Trainer Vesal Beyaz galt der besondere Dank des Vorstandes für dessen Engagement in der abgelaufenen schwierigen Saison.

Die Gewählten Vorsitzender: Jens Brömmer, Stellvertretender Vorsitzender: Manuel Schromm, Schriftführer: Jochen Kuppinger, Kassenwart: Stephan Bauer, Beisitzer: Philipp Bauer, Felix Büchner, Olaf George, Daniel Graf, Michael Graf, Lucas Iglesias, Phillip Karpf, Kadir Kelis, Philipp Merkel, Marcel Röhheuser, Klaus Worm und Emin Yilmaz, Jugendleiter: Reiner Merkel, AH-Sprecher: Sven Nitsche, Kassenrevisoren: Christa Brenner und Rainer Haas.

Der Jugendabteilung bescheinigte Jens Brömmer eine hervorragende Arbeit und stellte heraus, dass dank der Arbeit von Reiner Merkel und Steffi Ternes mit dem gesamten Trainerteam ein stetiges und gesundes Wachstum stattfindet. Die Jugendabteilung erhielt in diesem Jahr bereits zum 13. Mal das goldene Kleeblatt des badischen Fußballverbandes und heuer zum ersten Mal auch das Gütesiegel „jugendfreundlicher Verein“ des Badischen Sportbundes.

Der Verein zählt aktuell 532 Mitglieder, davon 51 Ehrenmitglieder, 262 in der Jugendabteilung – davon wiederum 80 Mädchen. Als Besonderheit lobte der Vorsitzende die laufende Kooperation mit der Jugendabteilung des Zweitligisten SV Sandhausen.

Clubhaus in die Jahre gekommen

Eine Baustelle bleibe allerdings das in die Jahre kommende Clubhaus. Die Gaststätte wurde zwischenzeitlich renoviert, jetzt wurde eine neue Bestuhlung angeschafft. Die Umkleideräume sind seit einigen Monaten bereits in den erfolgreich abgeschlossenen Neubau umgezogen. Die verlassenen Umkleide- und Duschräume im Clubhauskeller stellen eine weitere Herausforderung dar, der man sich demnächst zuwenden muss.

Gleichzeitig warte man sehnlichst auf den angekündigten Zusatzparkplatz hinter dem Kabinenneubau, den die Gemeinde derzeit plant. Die Einweihung des Kabinen-Neubaus soll im Übrigen zum Saisonstart, idealerweise in Verbindung mit dem ersten Heimspiel des SON, voraussichtlich Ende August, Anfang September stattfinden.

Der Bericht des bereits in der Jugendversammlung wiedergewählten Jugendleiters Reiner Merkel machte wieder einmal deutlich, was alles getan werden muss und kann, um die Jugend an den Fußball und den Verein heranzuführen.

Seit der letzten Generalversammlung im September 2021 sei die Abteilung von 200 auf jetzt 262 gestiegen. Mit Ausnahme einzelner Jugendlicher, die dem Fußball gänzlich den Rücken kehren, habe die Jugendabteilung keinerlei Abgänge. Im Ausblick auf die Saison kündigte Reiner Merkel den Start von insgesamt 16 Mannschaften an.

Aus der Abteilung der AH berichtete der neu gewählte Sprecher, Sven Nitsche, dass man mit jetzt über 70 AH-Mitgliedern eine gute Entwicklung nehme. Allerdings räumte er ein, dass der Spielbetrieb sich immer mehr auf das wöchentliche Training beschränke. Spiele und Turniere werden derzeit kaum mehr wahrgenommen. Wichtig sei jedoch, dass diese wöchentliche Trainingseinheit stattfindet und dass seitens der AH auch die Geselligkeit im Verein weiter belebt werde. Neben den jährlichen Ausflügen sei hier auch das Kerwe-Essen im Clubhaus und der Messplatzbesuch erwähnt.

Erfreuliches kleines Plus

Der Bericht von Kassenwart Stephan Bauer zeigte trotz der Widrigkeiten der letzten Monate ein erfreuliches kleines Plus im Geschäftsjahr. Die Revisoren bestätigten den einwandfreien Zustand der Finanzen und die hervorragende Arbeit des Kassenwarts und des Vorstandes. Ihrer Empfehlung zur Entlastung des Vorstandes folgte die Versammlung einstimmig.

Senioren ziehen sich zurück

Die Neuwahlen der Vereinsvorstandschaft ergaben keine Veränderung im Vorstand. Die Gruppe der Vorstandsbeisitzer wurde neu zusammengesetzt, da die beiden Senioren, Leo Hölzel und Fritz Brömmer sich aus dem aktiven Dienst zurückziehen wollten. Erfreulich, dass die Versammlung die frei gewordenen Plätze direkt nachbesetzen konnte und mit drei ehemaligen Aktiven und zwei Vertretern aus der Jugendabteilung sogar eine Erweiterung des Beisitzer-Teams erreicht wurde.

Die beiden bisherigen Kassenrevisoren, Klaus Gottmann und Dieter Villhauer durften bedankt und verabschiedet werden. Neu gewählt wurden Christa Brenner und Rainer Haas. Die Versammlung bestätigte auch den Jugendleiter, Reiner Merkel und den AH-Sprecher, Sven Nitsche, die satzungsgemäß in den Jahresversammlungen der jeweiligen Abteilung gewählt worden waren.

Zu erwähnen bleibt noch, dass alle Wahlen einstimmig erfolgten und alle Gewählten ihre Wahl gerne angenommen haben. zg