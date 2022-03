Der Schmerz ist in den Augen sicherbar

Neulußheim. Während in vielen Orten Hilfstransporte für die ukrainischen Flüchtlinge zusammengestellt und bis an die Grenzen transportiert werden, vollzieht sich ebenso Großartiges in der Kleiderstube der Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Neulußheim. In den eigenen Netzwerken wurde aufgerufen, bestimmte Dinge zu bringen, die den Flüchtlingen zur Verfügung gestellt werden sollten. Still und von der großen Öffentlichkeit fast unbemerkt, wird aktiv in der Awo Hilfe geleistet.

Schon in der vergangenen Woche wurde eine Gruppe Ukrainer aus Hockenheim in die Begegnungsstätte begleitet, die von der Vorsitzenden Renate Schöner herzlich begrüßt wurde und die Gelegenheit erhielt, sich mit Kleidung, vor allen Dingen Kinderkleidung, einzudecken.

Vor einigen Tagen kamen durch weitere Kontakte mit Julia, einer ehemaligen Sängerin von Womens Voice, die russisch spricht, drei geflüchteten Geschwister, die zurzeit in Schwegenheim untergebracht, sind zur Arbeiterwohlfahrt.

Durch kurze Gespräche und in den Augen dieser jungen Menschen sah und fühlte man den Schmerz der abenteuerlichen Flucht, auf der die Geschwister kurz getrennt waren, schildern die Mitglieder der Awo.

Renate Schöner, Renate Hettwer und Helga Bätz, die zuvor alles Passende gerichtet hatten, konnten helfen. Der dicke Wintermantel der jungen Frau hat sicher bald ausgedient, eine Lederjacke und eine Windjacke werden fürs Erste helfen.

„Wirklich, dürfen wir alles mitnehmen, was wir brauchen?“ Viel Platz ist nicht in der jetzigen Unterkunft, einem Jugendzentrum. Aber Kleidung, Teekanne, Geschirr und zuvor gestiftete Lebensmittel wurden dankbar angenommen. Ein zugesteckter Geldschein, denn Euros haben sie nicht für eigene Einkäufe, brachte Tränen in die Augen.

Mit einem Duzhe dyakuju – Danke auf Ukrainisch – verabschiedeten sich Fahrer Christian, Julia und die drei ukrainischen Teenager. Zurück blieben drei nachdenkliche und berührte Awo-Helferinnen. rhw