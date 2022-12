Der Wunsch nach Frieden auf Erden

Neulußheim. Nach dem langen Stillstand aufgrund der Pandemie startete das „Aktiv im Alter“-Team im Mai 2022 wieder mit dem ersten Kaffeenachmittag unter dem Motto „Medikamente und ihre Wechselwirkungen“ mit Apothekerin Nicole Weigand. Im Mai folgte eine kulinarische Reise durch Baden-Württemberg mit Andreas Sturm vom CDU-Ortsverband. Im Juli konnte das lang vermisste Fischerfest besucht werden und im August schilderte Thomas Kuppinger Interessantes über den Rhein. Historisches vermittelte im September Ingeborg Bamberg von „Wir für Neulußheim und zur Kerwe im Oktober gab es statt Kuchen Deftiges mit speziellem Humor von Horst Schäfer. Und im November luden die Freien Wähler ein, mit Kättl Feierdaach einen lustigen Nachmittag zu genießen.

Und nun zum Abschluss des Jahres wieder eine Seniorenweihnacht, die 2021 der Corona-Pandemie zum Opfer fiel, mit einer Engelspost aber einen kleinen Trost erfuhr. Veranstaltet wie immer von der politischen und evangelischen Kirchengemeinde lag die Bewirtung und Organisation in den Händen der Frauengruppe „Morgenlob“, sodass das „Aktiv im Alter“-Team einmal zu Gast sein durfte.

Der Engel, der nicht singen wollte

Im Saal waren die Tische weihnachtlich und mit einem Löffel Herzenswärme geschmückt. Im Foyer konnte man vor Beginn der Feier in Büchern und Kalendern von Elisabeth Berggötz-Funk stöbern und Schönes für Weihnachten erwerben, bevor Pfarrerin Katharina Garben die Senioren mit einer Adventsandacht und einem Gedicht von Ringelnatz auf das kommende Fest einstimmte.

Das traditionelle gemeinsamen Kaffeetrinken mit Kuchen und Christstollen aus Dresden musste noch etwas warten, denn die Grundschüler der Religionsgruppe der Lußhardtschule hatten mit Pfarrerin Garben ihren Auftritt. Die Viertklässler zeigten mit ihrem Erzähler (Janosch Walkowiak) nicht nur ein Spiel mit dem Titel „Der Engel, der nicht mitsingen wollte“, sondern stimmten zuvor die Senioren mit Liedern auf Weihnachten ein.

Kein Wunder, dass der kleine Engel (Alissa Böhringer) nicht mitsingen wollte. Wo ist Frieden auf Erden? Streit, böse Wörter, Eifersucht, Neid, da mochte der Engel nicht singen. Der Dirigierengel (Lara Mert) ratlos. „Die Sehnsucht nach Frieden dürfen wir nie vergessen“, so Engel Gabriel (Max Hoffmann), „wir müssen als Friedensboten unterwegs sein, wir Engel sind Boten Gottes.“ Engel Michael (Maximilian Schleiffer) gab dem kleinen Chorengel als Friedensengel deshalb eine neue, wichtige Aufgabe. Seitdem ist er unterwegs, damit die Menschen den Frieden nicht vergessen.

Der Auftritt des ökumenischen Kinderchors zauberte den Senioren ein Lächeln ins Gesicht. Unter der Leitung von Christine Mallek sangen die sieben Kinder frisch und frei, gesandt von Gott als ausgesuchtes Botenpersonal, unbekümmert die mitgebrachten Lieder. Bezaubernd das Lied „Hurra für Jesus“ mit bunten Tüchern. Mit ihrem letzten Lied „Jesus ist König, Friedenskönig“, wurden sie mit großem Applaus bedacht.

Lieder aus der Ukraine

Ganz still wurde es im Saal, als das ukrainische Mädchen Yaroslawa Mazur, das derzeit mit seiner Mutter in Neulußheim wohnt, zwei ukranische Weihnachtslieder sang. Jeder dachte an den verheerenden Krieg in der Ukraine und viele Senioren erinnerten sich an die eigene, selbst erlebte Kriegszeit und was Krieg und Flucht bedeutet. „Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen“, Worte und Wünsche von so großer Bedeutung, die sicher in diesem Jahr wohl auf jedem Wunschzettel stehen.

Bürgermeister Gunther Hoffmann wünschte allen Senioren ein schönes Weihnachtsfest und war sich sicher, dass der Nachmittag alle Gekommenen auf das Fest eingestimmt habe. Sein Termin an die Senioren war der Neujahrsempfang der Gemeinde am Sonntag, 8. Januar, in der Aula der Lußhardtschule.

Mit gemeinsam gesungenen Adventsliedern, begleitet am Klavier von Walburga Schäfer, und dem Segen von Hanni Schneider „Möge das Licht eure Herzen erhellen“, ging der Seniorenadventsnachmittag mit guten Wünschen für das bevorstehende Weihnachtsfest zu Ende.