Dialekte im Mittelpunkt

Neulußheim. „Wie können wir uns verstehen?“ Das ist die zentrale Frage an Pfingsten, mit der sich die Veranstaltungen der evangelischen Kirchengemeinde am Wochenende beschäftigen. Am Pfingstsonntag, 23. Mai, 10 Uhr, findet in der evangelischen Kirche in Neulußheim dazu ein Präsenzgottesdienst statt. Für die Musik sorgen Organist Gerhard Müller und eine Abordnung des Kirchenchors.

Zeitgleich bietet die Kirchengemeinde auf ihrem Youtube-Kanal eine Videobotschaft für die HoRAN-Region – auf Kurpfälzisch und Alemannisch. „Pfingsten lädt ein, darüber nachzudenken, welche Sprache wir sprechen, ob wir etwas von Hoffnung oder von Angst erzählen“, erläutert Pfarrerin Katharina Garben. Mit den verschiedenen Dialekten wolle man zeigen, dass man Gott in unterschiedlichen Sprachen loben kann. Doch dazu brauche man den Heiligen Geist.

Da die Pfarrstelle in Altlußheim derzeit noch vakant ist, sind auch die Protestanten aus der Nachbargemeinde eingeladen, am Gottesdienst teilzunehmen. Eine Anmeldung ist telefonisch unter 06205/31 30 oder per E-Mail an neulussheim@kbz.ekiba.de erforderlich. zg