Dialog lernen mit Paulus

Neulußheim. Die evangelische Kirchengemeinde lädt ein zum Abendmahlgottesdienst, der am Sonntag, 25. April, 10 Uhr, auf dem YoutubeKanal erscheint. Pfarrerin Garben geht in der Predigt der Frage nach, wie Kirche Menschen erreichen kann und in ihrem Leben relevant wird. Dabei hofft sie auf Inspiration von Apostel Paulus und seiner Rede auf dem Markplatz von Athen.

AdUnit urban-intext1

Wer das Abendmahl mitfeiern möchte, kann sich Brot und Traubensaft oder Wein bereitstellen. Musikalisch gestalten den Gottesdienst Gerhard Müller und Karin Haas, liturgisch wirkt Gemeindediakon Jascha Richter mit. Für die Technik ist Janis Bauer verantwortlich.

Am Abend spielt Walburga Schäfer um 19 Uhr nach dem Läuten auf dem Glockenspiel des Turmuhrenmuseum die beiden Lieder „Die beste Zeit im Jahr ist mein“ (EG 319), „Ade zur guten Nacht“ und eine Zugabe. Wünsche nimmt die Kirchengemeinde entgegen. Solange die Pandemie Teil des Lebens ist, wird die Tradition des Turmuhrenglockenspiels am Sonntag bestehen bleiben, so die Kirchengemeinde.

Am Sonntag, 2. Mai, wird es einen Familiengottesdienst über Zoom geben. Den Link dazu erhalten interessierte Familien im Pfarramt. Den nächsten Präsenzgottesdienst hofft die Kirchengemeinde am Sonntag, 9. Mai, feiern zu können. Anmeldungen dazu werden angenommen. kg

AdUnit urban-intext2