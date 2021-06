Dialog mit Mr. Roboto

Haben Sie schon mal eine Servicenummer angerufen und sind gleich an einen echten Menschen gekommen, der ihr Anliegen in einem freundlichen Gespräch lösen konnte?

Sie lachen? Ich nicht mehr. 0800 irgendetwas angerufen und erst einmal gesagt bekommen, dass alle Leitungen belegt seien und ich etwa zehn Minuten Wartezeit hätte. Gut, iss‘ so.

Aber dann meldete sich eine Computerstimme, die mich mit allerlei Fragen löcherte, ob das Gespräch aufgezeichnet werden dürfe und vieles mehr. Eigentlich wollte ich nur wegen der geplanten Umstellung auf Glasfaser eine Auskunft über meinen jetzigen Vertrag haben. „Wollen Sie Telefonie oder Kabel? Ich: Telefonie. Anscheinend hat Mr. Computer meine Telefonnummer erkannt und sagte, „Sie sind nicht unser Partner, wenden Sie sich an Ihren, Aufwiedersehen.“

Gut, alles noch mal von vorne. Jetzt wusste ich, wenn die Frage wiederkommt, dann sage ich Kabel. Mr. Computer: „Sagen Sie in kurzen Worten ihr Anliegen“. Mhh, was soll ich sagen? Mr. Computer: „Ich habe Sie nicht verstanden, ich gebe Ihnen eine Auswahl.“ Also Auswahl angehört. „Drücken Sie die 1 für Vertragsänderung . . .“ Wo ist die Tastatur ? Schon war ich wieder draußen.

Wieder von vorne, mittlerweile wusste ich, wo die Tastatur während des Gesprächs ist. Man ist ja lernfähig. Langsam wurde ich aber sauer. Mr. Computer: „Sagen Sie Ihr Geburtsdatum“, das wusste ich und sprach 20.1 . . . – „ich habe Sie nicht verstanden“, so Mr. Computer und das zweimal. Jetzt war ich still. Mr. Computer auch. Endlich, Wunder, eine nette Dame meldete sich am Telefon und mein Anliegen wurde kompetent und schnell gelöst. Sie gab mir auch noch die andere Servicenummer, da Telefonie und Kabel seit einiger Zeit getrennt sind.

Heute habe ich aber echt keine Lust mehr auf Telefonie mit Mr. Computer. Wer weiß, was der heute von mir wissen will?

