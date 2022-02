„Didier Hugeno“ will es erneut wissen

Neulußheim. In einer vergangenen Ausgabe berichteten wir auf der Seite Metropolregion über den vorübergehend vom Winde verwehten Weißkopfseeadler Mara von der Heidelberger Falknerei Tinnunculus. Ein anderer Weißkopfseeadler muss Wind und Wetter nicht fürchten. Er befindet sich wohlbehütet im Atelier des Neulußheimer Künstlers Dieter Scheck, den Lesern auch unter seinem Künstlernamen „Didier Hugeno“ bekannt. Schecks „flugunfähiger“ Adler ist dem Pinsel des Künstlers entflogen, der ihn in Mischtechnik auf Leinwand malte und das Gemälde anschließend auf einer Holzplatte fixierte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Scheck ist gerade dabei, sich für die Teilnahme an der nunmehr 29. Bundeskunstausstellung der Stiftungsfamilie BSW (Bahn-Sozialwerk) und EWH (Eisenbahn-Waisenhort) zu bewerben. Bei der Stiftungsfamilie handelt es um den größten Sozialpartner der Deutschen Bahn. Die Bundeskunstausstellung bietet einen repräsentativen Rahmen für Künstler und ihre Werke.

Begleitend zur Ausstellung lädt die Stiftung interessierte Künstler zu einem Kunstsymposium ein. Begleitende Demonstrationen und Workshops sollen aufschlussreiche Einblicke in die Vielfalt künstlerischer Ausdrucksformen ermöglichen. Die Kunstschau findet vom 12. bis 15. Mai im BSW-Hotel Villa Dürkopp in Bad Salzuflen statt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In der Vergangenheit konnte sich Scheck mehrmals dafür qualifizieren. Für die diesjährige Bundeskunstausstellung werden Arbeiten von circa 250 Künstlern erwartet. Es ist quasi eine Endausscheidung, denn 30 von ihnen dürfen an der Ausstellung für Bildende Kunst des Internationalen Eisenbahnerverbandes für Künstler und Intellektuelle (FISAIC), teilnehmen. 2018 hatte sich Scheck auch dafür qualifiziert und bei der Präsentation im belgischen Gent in der Kategorie Mischtechnik einen beachtlichen sechsten Platz belegt (wir berichteten).

In diesem Jahr wird sie im September am gleichen Ort wie die Bundeskunstausstellung durchgeführt. Scheck will den Sprung dorthin mit mehreren Bildern und kleineren Skulpturen erneut schaffen.

Er ist gerade dabei, eine konkrete Auswahl zu treffen. Ob der Weißkopfseeadler dabei sein wird, lässt er noch offen. mey

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3