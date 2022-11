Die „Kättl“ bei „Aktiv im Alter“

Neulußheim. Der beliebte Aktiv-im- Alter-Seniorennachmittag wartet am Dienstag, 8. November, ab 15 Uhr, mit einem Unterhaltungsprogramm auf, das von den Freien Wählern gestaltet wird. „Nach langer Corona-Zwangspause mit wenig erfreulichen Zeiten wollen wir dazu beitragen, dass die Neulußheimer Senioren wieder lachen können, fröhlich sind und in geselligem Beisammensein gut unterhalten werden“, so die Freien Wähler.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für den Seniorennachmittag wurde eine besondere Künstlerin verpflichtet: die aus vielen Fernsehsendungen bekannte Kunstfigur „Kättl Feierdaach“ alias Jutta Hinderberger aus Speyer. Die Kabarettistin und die von Kritikern als „Komödiantin vom Feinsten“ gefeierte Hinderberger beschreibt humorvoll Alltagssituationen, in denen sich jeder Besucher wiederfinden kann und die Lachmuskeln der Zuhörer strapaziert werden sollen. Und das überwiegend in Pfälzer Mundart.

„Isch weeß es jo aach net!“

Mit viel Wortwitz und Situationskomik erklärt Feierdaach, wie aus alltäglichen Begebenheiten, zum Beispiel dem Annehmen von Paketen für die Nachbarschaft, schnell mal ein mittelschweres Desaster entstehen kann. Natürlich ist sie daran nie schuld. Schließlich meint sie es ja nur gut! Der Satz „Sie! Isch weeß es jo aach net“ leitet in den meisten Fällen eine aberwitzige Situation ein, die so nur „der Kättl“ passieren kann. Sehr zum Vergnügen des Publikums, das sich während ihrer ausschweifenden Erklärungen und Rechtfertigungen immer wieder die Lachtränen aus den Augen wischt.

Zu Aktiv im Alter im evangelischen Gemeindehaus sind alle Senioren eingeladen. zg