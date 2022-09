Die Linke ist zurück

Neulußheim. Die letzten Jahre hat der Ausbau von sozialem Engagement in der Politik sehr gelitten. Das Rentenniveau liegt mittlerweile bei 48 Prozent, die Krankenkassen rechneten 2021 mit einem Minus von 16,6 Milliarden Euro, weshalb sie die Gebühren anheben mussten. Die Armut in Deutschland hat so stark zugenommen, dass rund 13 Millionen Menschen betroffen sind. Deshalb hat der Ortsverband der Linken Neulußheim, Altlußheim, Reilingen, Hockenheim sich dazu entschlossen, in der Blautanne in Altlußheim, sich zu reaktivieren und auf Kommunalebene gegen diese sozialen Ungerechtigkeiten anzugehen.

In den Vorstand gewählt wurden: Andreas Erker (Hockenheim), Helena Tanke (Neulußheim) und Armin Merckelbach (Oftersheim). Die Linke ist bemüht, die Ungerechtigkeiten aufzuzeigen und in dieser Krise ein sicherer Zufluchtsort zu sein. zg