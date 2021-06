Die Macht der Worte

Worte können jede Menge Macht haben. Sei es, wenn Sie sich Kritik anhören müssen oder wenn Ihnen ein echtes Lob ausgesprochen wird. Es gibt aber auch Worte, die können manipulieren.

AdUnit urban-intext1

Ich begleitete eine Freundin zum Shoppen. Ich saß vor der Kabine und war bereit, mein Urteil abzugeben, wenn sie umgezogen war. Ich beobachtete derweil drei Frauen. Zwei Freundinnen und eine Kundin, die gerade mit einem sehr sehr hübschen Sommerkleid stolz in Richtung Kabine schlenderte.

Die Freundinnen verständigten sich mit einem kurzen Blick und dann folgte ich dem Gespräch, dass die beiden in Hörnähe der Kundin führten: „Schau mal, das Kleid, das, was die Kundin vor der Kabine in der Hand hat, wäre das nicht auch was für dich? Im Ständer hängt noch eins in deiner Größe.“

Die Freundin ganz entrüstet: „Ich denke, du bist meine Freundin, das Kleid ist ja so was von out, meine Mutter hat neulich so ein ähnliches Kleid in die Kleidersammlung gegeben. Und erst die Farben, nein, hässlich und hast du mal daran gerochen, wer weiß, wo der Stoff herkommt. Hautausschlag garantiert.“ Sie schlenderten weiter. Ich merkte, wie die Kundin über die Worte der Freundinnen nachdachte. Zaghaft am Stoff roch und kurzerhand mit einem bedauernden Blick auf den Ständer vor der Kabine hängte.

AdUnit urban-intext2

Kaum war sie außer Sicht, kam eine der Freundinnen mit einem zufriedenen Grinsen im Gesicht, schnappte sich das Kleid und legte es in den Korb, schaute mich an und sagte, „es war das letzte Kleid, ich musste es einfach haben – egal wie.“

Jetzt fehlten mir die Worte!

AdUnit urban-intext3