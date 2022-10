Dolce Vita ausgiebig genossen

Neulußheim. Wenn einer eine Reise tut, kann er viel erzählen. So auch der VdK-Ortsverband Neulußheim, der sich mit Mitgliedern und Freunden auf nach Italien machte. Italien ist immer eine Reise wert und so ging die Fahrt, gestärkt mit einem Unterwegsfrühstück, über die Schweiz, entlang am Vierwaldstättersee an den Gardasee ins Hotel Antico Monastero in Toscolano.

Ein ganztägiger Ausflug nach Sirmione führte am ersten Tag in ein kleines familiengeführtes Weingut, wo wenige edle Getränke zum Ausschank kamen. Und wer noch nie in Verona war, die Stadt von Shakespeares Romeo und Julia, konnte sich am dritten Tag bei einer zweistündigen Führung einen ersten Eindruck von der Kommune zu verschaffen.

Verwinkelte Gassen in der Altstadt

Genug Freizeit blieb auch, um den Ort mit seiner Arena, ein großes römisches Amphitheater, das für Opernaufführungen genutzt wird, zu erkunden. Die Altstadt lockt mit verwinkelten Gassen, zahllosen historischen Gebäuden unterschiedlicher Epochen und imposanten Plätzen mit einer endlosen Auswahl an Restaurants und Bars.

Die schönste Stadt, im klassizistischen Stil erbaut, ist Vicenza. Vicenza hat mehr zu bieten als Schmuck- und Bekleidungsindustrie. Sie gehört zu den reichsten Städten Italiens. Kunstkenner schätzen es als die Gemeinde des Renaissance-Architekten Palladio, der im 16. Jahrhundert zahlreiche Villen und Paläste gestaltete. Beeindruckend das Symbol der Kommune, die Basilica Paladiana. Sie gehören seit 1994 zum Weltkulturerbe der Unesco.

Beeindruckend die einstige Residenzstadt des mächtigen Herrschergeschlechts der Gonzaga. Mantua, das Ziel des vorletzten Tages, begeisterte mit wunderschönen Plätzen und dem Palazo Ducale. Erfrischend bei den hohen Temperaturen eine Bootsfahrt von Mantua nach San Benedetto. Der Abend klang mit Musik und Tanz aus. Und wer Lust hatte, konnte an der wenige Meter entfernten Strandbar am Gardasee den Blick auf den See genießen oder sich im Hotelpool erfrischen.

Lust auf mehr gemacht

Dank der guten Organisation von Ursel und Erich Brenzinger und deren Weitsicht, stets eine Rundum-Versicherung für die Teilnehmer abzuschließen, konnten zwei Krankheitsfälle mehr oder minder gut aufgefangen werden. Mithilfe des Hotels konnte schnell geholfen werden.

Nach dem in sechs Tagen Erlebten, freuten sich die Ausflügler des VdK auf der Rückreise nach Neulußheim über Kaffee und Linzertorte. Eine kleine Überraschung des Busfahrers.

Das kleine Stückchen Italien, das die VdK-Mitglieder erleben durften, wird sicher dem einen oder anderen Lust auf eine weitere Reise zu historischen Stätten in Bella Italia machen. rhw