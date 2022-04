Dornen und Rosen bestimmen Andachten

Neulußheim. Die evangelische Kirchengemeinde Neulußheim lädt zu ihren Andachten und Gottesdiensten in der Kar- und Osterwoche ein. Himmelhochjauchzend zu Tode betrübt, so klingt es am Palmsonntag, 10. April. Gestaltet wird der Gottesdienst von Vikarin Joanna Notheis und Organist Gerhard Müller. Beginn ist um 10 Uhr.

Von Montag, 11. April, bis Mittwoch, 13. April, finden in der evangelischen Kirche jeweils um 19 Uhr Passionsandachten statt, gestaltet von Mitgliedern des Kirchenchors. Am Gründonnerstag, 14. April, findet von 11 bis 11.30 Uhr ein Kindergartengottesdienst in der Kirche statt, bei dem die Ostergeschichte nacherzählt wird. Abends gibt es um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus ein Tischabendmahl. Es wird der ersten Einsetzung des Abendmahls gedacht. Dabei werden Speisen serviert, die an die Zeit Jesu erinnern. Anmeldung für das Abendmahl unter Telefon 06205/3 11 30 oder per E-Mail an neulussheim@kbz.ekiba.de.

Die Glocken schweigen

An Karfreitag, 15. April, gestaltet Prälat i.R. Bernd Böttner gemeinsam mit dem Kirchenchor den Gottesdienst, der um 10 Uhr beginnt. Dieser folgt einer besonderen Karfreitagsliturgie. Nach dem Läuten zur Todesstunde Jesu um 15 Uhr schweigen die Glocken bis zum Ostermorgen und auch die Beleuchtung der Kirche wird ausgeschaltet.

An Ostersonntag, 17. April, feiert die Gemeinde um 6 Uhr Osternacht. Diese beginnt hinter der evangelischen Kirche. Am Osterfeuer wird die Osterkerze entzündet, und nur mit ihr zieht die Gemeinde in die Kirche ein. Der Gottesdienst wird von den Konfirmanden gestaltet. Im Anschluss an die Osternacht wird gemeinsam im Saal des evangelischen Gemeindehauses gefrühstückt. Die Gemeinde bittet um Essensspenden für das Büfett. Die Kirchengemeinde stellt Kaffee, Tee, Brötchen und Butter. Im Festgottesdienst an Ostersonntag, 10 Uhr, ist noch einmal Gelegenheit, die Auferstehung Jesu zu feiern in Worten, Liedern und Texten.

Den Abschluss macht der Familiengottesdienst am Ostermontag, 11 Uhr, mit Segnung der Konfi-Kinder. Im Anschluss dürfen die Kinder rund um Kirche und Gemeindehaus Ostereier suchen. kg