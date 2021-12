Eau de Lebkuche

Haben Sie schon ihre Weihnachtsbäckerei beendet oder sind noch dabei, die eine oder andere leckere Sorte zu backen?

Ich erinnere mich da an eine Situation in der Vorweihnachtszeit, als ich noch selbst gebacken hatte und auch meine Familie, Freunde und Kollegen besonders gerne mit Lebkuchen beschenkt habe.

Wie es so ist, wenn man berufstätig ist und es morgens eilig hat, muss alles schnell gehen. Ein Blick in die aufgeräumte Küche, am Abend hatte ich noch ein Blech Lebkuchen fürs Büro gebacken, schon war ich unterwegs.

Der Tag im Büro in der Vorweihnachtszeit – stressig. Kaum Zeit, um sich zwischendurch mal frisch zu machen. Aber wer kennt nicht diese kleinen Probenfläschchen, die es als kleine Zugabe in Parfümerien gibt. Genau richtig in diesem Moment, denn ich fühlte, dass in meinem Blazer ein kleiner Duft steckte. Während ich telefonierte, öffnete ich den Verschluss und tupfte mir zwei Tropfen hinter die Ohrläppchen und auf die Innenfläche meines Arms.

An sich eine schnelle kleine Dufterfrischung. Wenn nicht gerade der Duft, na Sie ahnen es vielleicht, der Duft ein ganz besonderer war. Bittermandelöl! Das Fläschchen, das mir beim Backen am Abend wohl auf den Boden gefallen war, hatte ich morgens aufgehoben und in die Blazertasche gesteckt.

Im Waschraum versuchte ich, den Duft mit viel Wasser und Seife zu entfernen. Keine Chance. Außer roten Ohren und dem Duft von Marzipan an mir war nichts mehr zu machen.

Wer ins Sekretariat kam, schnupperte und sagte „Oh hier duftet es aber gut nach Weihnachten“, ja sagte ich, „heute mal nach frischer Lebkuchenfrau“….