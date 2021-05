Ehrungen sollen nachgeholt werden

Neulußheim. Mit dem Videokonferenzsystem WebEx hat der SPD-Ortsverein die erste Online-Mitgliederversammlung seiner langen Geschichte durchgeführt. Die Pandemie hatte auch die Aktivitäten der Sozialdemokraten ausgebremst, die ihre Mitgliederversammlung online gut meisterten. Vorsitzende Miriam Walkowiak war erfreut, viele Mitglieder am Bildschirm zu begrüßen. Wer keinen Zugang zum Internet hatte, konnte die Versammlung über das Telefon verfolgen.

Bundestagskandidatin Nezaket Yildirim informierte über ihre Wahlkampfplanungen. Als Familienmensch und selbstständig Tätige kenne sie die Nöte und Sorgen der Menschen. Familie, Wohnen, Klima, faire Löhne und der Zusammenhalt der Gesellschaft mit gegenseitigem Respekt seien ihre Schwerpunktthemen, die sie mit einem jungen Wahlkampfteam mit verschiedenen Aktionen in Angriff nehmen will.

Der SPD-Ortsverein werde sie gerne bei ihren Aktivitäten unterstützen, versicherte Miriam Walkowiak. Einige Vorschläge und Termine fanden bereits Platz in ihrem gut gefüllten Terminkalender.

Tafelladen zweimal unterstützt

Trotz der Pandemie konnten im vergangenen Jahr und Anfang 2021 einige Aktionen durchgeführt werden. Miriam Walkowiak nannte insbesondere die zweimalige erfolgreiche Unterstützung des Tafelladens Hockenheim. Der Ferienspaß mit zwei Expeditionen an den Kriegbach und dem beliebten Zumba sowie einer Radtour, die Günter Schöner ausgearbeitet hatte, ließen die Corona-Problematik ein wenig in den Hintergrund rücken. Den Nerv getroffen habe Anfang des Jahres die Online-Veranstaltung zum Thema „Vereine und Corona“.

Ein kleiner Wermutstropfen seien zurzeit die nicht durchführbaren Ehrungen, so Walkowiak. Sie sollen in feierlichem Rahmen bei der im Herbst geplanten Jahreshauptversammlung in Präsenz stattfinden. Mit Online-Sitzungen wurde die Ortsvereinsarbeit aufrecht erhalten.

Auch ohne die Einnahmen des beliebten Dampfnudelfestes könne der Ortsverein getrost in die Zukunft schauen, sagte Kassierer Günter Schöner. Lediglich ein kleines Minus sei zu verzeichnen, das durch die Sparsamkeit aufgefangen werden könne. Die Kassenprüfer Jutta Dräger und Fritz Brömmer hätten eine ordentliche Führung bescheinigt, bei der Jahreshauptversammlung werde dies noch ordnungsgemäß bestätigt.

Fraktionssprecher Hanspeter Rausch berichtete von vielen Anträge der Fraktion im Gemeinderat, etwa die Einführung der Metropolcard, die Anschaffung funktionierender Geschwindigkeitsmessgeräte, Sonnensegel für die Spielplätze oder die Pflanzenbörse auf dem Friedhof. Rausch streifte die aktuellen Baumaßnahmen wie die Kultur- und Sporthalle, die neue Halle für die Feuerwehr, das Baugebiet Zeppelinstraße und eine geplante öffentliche Veranstaltung zu den Planungen in der Waghäuseler Straße Süd und Kornstraße Süd, sobald dies wieder möglich ist. Die Bürger rechtzeitig in Planungen mitnehmen, sei stets Anliegen der SPD Fraktion.

Was wird aus katholischer Kirche?

Warum werden keine Tests in den Kindergärten durchgeführt, was geschieht mit einem Grundstück in der Kornstraße und was mit der katholischen Kirche und wie sieht die Personaldecke in der Bücherei aus ? Solche Fragen, die zum Teil beantwortet wurden, sollen in eine der nächsten Gemeinderatssitzungen eingebracht werden.

Vom 14. bis 19. Juni findet wieder eine Tafelaktion statt, wo die Bürgerinnen und Bürger haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel in die aufgestellten Körbe an den Standorten der Infotonnen einlegen können.

Über die weiteren Termine wie Ferienspaß, Jahreshauptversammlung und Sommerfest mit „Dampfnudeln to go“ am 5. September werde in der Presse berichtet. rhw