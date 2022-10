Ehrungsmatinee des Chorverbands in Neulußheim: Ein Festtag für den Chorgesang

Neulußheim. Die Fusion zum Chorverband Kurpfalz Heidelberg, nach einem Jahr Vorlauf und Gesprächen seit 2019, konnte in der Aula der Lußhardtschule mit ihrer niveauvollen Ehrungsmatinee als durchaus harmonisch und gelungen bezeichnet werden. Den musikalischen Auftakt machte „D‘accord“ vom Sängerbund Schwetzingen mit Gaudeamus, „Lasst uns also fröhlich sein“, unter der Leitung von Elena Spitzner.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Besondere Verdienste und langjähriges Singen ausgezeichnet Ehrungen des Chorverbands Kurpfalz Schwetzingen für langjährige Vereinsführungstätigkeit : Die silberne Ehrennadel erhielten Heike Ullrich , Vorsitzende des AGV „Harmonie“ Neulußheim , und Daniela Hertenstein , zweite Vorsitzende AGV „Harmonie“ Neulußheim .

Die silberne erhielten , Vorsitzende des „Harmonie“ , und , zweite Vorsitzende „Harmonie“ . Den Ehrenteller erhielten Edeltraud Janisch , MGV Liedertafel Hockenheim , Klaus Siefert , Sängerbund Reilingen , Elena Spitzner , Sängerbund Schwetzingen .

erhielten , MGV , , , , . Die Ehrenurkunde des Badischen Chorverbands erhielt Elena Spitzner , Sängerbund Schwetzingen .

erhielt , . 70 Jahre Mitglied sind Franz Zorn , Horst Fröhlich, beide Chorgemeinschaft Brühl , Heinrich Kolb und Albert Schardt , beide MGV Sängerbund Liedertafel Plankstadt .

sind , Horst Fröhlich, beide Chorgemeinschaft , und , beide MGV . 65 Jahre Mitglied sind Gerhard Held , MGV Liedertafel Hockenheim , Dieter Schneider , MGV Sängerbund Liedertafel Plankstadt , Eduard Kneis und Bruno Fillinger , beide Sängerbund Reilingen .

sind , MGV , , MGV , und , beide . 60 Jahre Mitglied sind Helmut Koranda , Sängereinheit Ketsch , Werner Engelhardt , Horst Lösch , Helmut Schuhmacher , alle MGV Sängerbund Liedertafel Plankstadt , und Adolf Kurz , Sängerbund Liedertafel Oftersheim .

sind , , , , , alle MGV , und , . 50 Jahre Mitglied sind Rudi Stohner, MGV Liedertafel Hockenheim , Brunhilde Büssecker, Alive Vocals Schwetzingen , Otto Burkhardt , MGV Eintracht Hockenheim , und Michael Hardung , Sängerbund Schwetzingen .

sind Rudi Stohner, MGV , Brunhilde Büssecker, Alive Vocals , , MGV Eintracht , und , . 40 Jahre Mitglied Traudel Ellinger , Annelie Iser , Irmgard Leiberich , Roswitha Müller , Anna Ries , Monika Schebiella, Doris Schwarz , Anna Sessler , Marlene Stohner, alle Sängereinheit Ketsch , Roswitha Etzel , Anita Laier , Klaus Transier , alle MGV Liedertafel Hockenheim , Günter Weidmann , Marita Egler , beide Germania Oftersheim , Uwe Schuppel , MGV Reilingen , Renate Hettwer , AGV Harmonie Neulußheim , Oskar Jahn , Sängerbund Liedertafel Oftersheim , und Ortrud Maier Chorgemeinschaft Plankstadt .

, , , , , Monika Schebiella, , , Marlene Stohner, alle , , , , alle MGV , , , beide Germania , , MGV , , Harmonie , , , und Chorgemeinschaft . 25 Jahre Mitglied sind Horst Ehrenfried , Klaus Ranzinger , beide Chorgemeinschaft Brühl , Herbert Theis , MGV Sängerbund Liedertafel Plankstadt , Karlheinz Sieper , Germania Oftersheim , Richard Hummel und Rolf Vogt , beide Sängerbund Liedertafel Oftersheim , und Malena Rebmann , Sängerbund Schwetzingen .

sind , , beide Chorgemeinschaft , , MGV , , Germania , und , beide , und , . Zehn Jahre Mitglied im Jugendchor ist Adrian Rüttinger , Sängerbund Schwetzingen .

Mitglied im Jugendchor ist , . Die Friedrich-Silcher-Ehrenplakette erhielten für 50 Jahre aktives Singen Rudi Stohner, MGV Liedertafel Hockenheim , Brunhilde Büssecker, Alive Vocals Schwetzingen , Adolf Kurz , Sängerbund Liedertafel Oftersheim , Otto Burkhardt , MGV Eintracht Hockenheim , und Michael Hardung , Sängerbund Schwetzingen .

erhielten für 50 Jahre aktives Singen Rudi Stohner, MGV , Brunhilde Büssecker, Alive Vocals , , , , MGV Eintracht , und , . Den Ehrenteller für 60 Jahre aktive Mitgliedschaft erhielten Helmut Koranda , Sängereinheit Ketsch , Werner Engelhardt , Horst Lösch , Helmut Schuhmacher , alle MGV Sängerbund Liedertafel Plankstadt , und Adolf Kurz , Sängerbund Liedertafel Oftersheim .

Bezirksreferentin Daniela Hertenstein brach gleich das Eis mit ihrem gezielten Versprecher mit der Begrüßung durch den Chorverband Kurpfalz Schwetzingen. Vorsitzender Ulrich Engelhardt, der ebenfalls in seiner herzlichen Begrüßung auf die Situation beider ehemaliger Chorverbände einging, freute sich, dass die Fusion der richtige Schritt war. „Wir werden nicht mehr, auch bei den Ehrenamtlichen nicht.“

„Wer viele Jahrzehnte ehrenamtlich dient, mit Tradition das Liedgut und den Chorgesang wahrt, aber auch offen für Neues im Singen ist, für den solle der Ehrungsmorgen zu einem bleibenden Ereignis werden“, so Hertenstein. Zur Ehrung standen langjähriges Singen, von zehn Jahren im Kinder- und Jugendchor bis hin zu 70 Jahren an, und Menschen, die viele Jahre an verantwortungsvoller Stelle in den Vereinen standen oder noch stehen. Mit Liedbeiträgen umrahmte „D‘accord“ überzeugend und trefflich die Ehrungsmatinee.

Würdigung durch Ehrungspaten

Aus kommunalen und politischen Bereichen hatten sich Ehrenpaten wie Neulußheims Bürgermeister Gunther Hoffmann, Bürgermeister Stefan Weisbrod aus Reilingen und Landtagsvizepräsident Daniel Born sowie Daniela Hertenstein bereiterklärt, eine Laudatio zu halten. Moderatorin Gaby Oberhardt, ehemalige zweite Vorsitzendes des CVKS, führte souverän durch den Vormittag und stellte zum einen die Ehrungspaten sowie den Sängerbund Schwetzingen mit seinem Frauenchor „D‘accord“, das Urgestein des Sängerbundes, und den Jugendchor „cOHRwürmer“ unter der Leitung von Elena Spitzner vor.

Bei ihrer Ehrung für zehn Jahre Singen im Jugendchor und 25 Jahre aktives Singen erinnerte Daniela Hertenstein an die Hochzeit der Pandemie, wo Chöre stumm blieben und das gesunde Vereinsleben mit geselligem Beisammensein wegfiel.

„Unsere Vereine wurden durch die Pandemie regelrecht ausgebremst“, so Bürgermeister Gunther Hoffmann in seiner Laudation als Ehrenpate für 40 Jahre aktives Singen. „Gemeinden sind auf Ehrenamtliche angewiesen und es ist für jede Gemeinde eine Herausforderung, auf entsprechendem Niveau einen Rahmen für seine Vereine zu schaffen. Die Welt ist eine andere geworden und deswegen kann man die Treue zum Verein und zum Gesang gar nicht hoch genug schätzen.“

„Musik verbindet weltweit, sie schafft Solidarität in allen Zeiten und Breiten“, so Ehrungspate Vizepräsident Daniel Born in seiner Laudation für 50 und 60 Jahre aktives Singen. Selbst unmusikalisch bedeute ihm Musik dennoch viel. Konzerte, Auftritte und Begegnungen machten die Region reicher. Chöre seien Botschafter der Demokratie.

Geschenke in Form von Sonnenblumen brachte Ehrungspate Stefan Weisbrod nicht nur für Daniela Hertenstein, sondern neben seinen ehrenden Worten für 65 und 70 Jahre aktives Singen auch für seine zu Ehrenden als kleine Wertschätzung mit. „Alle Sänger haben heute hier das Format auf dem Siegertreppchen zu stehen.“ Singen sei edle Kunst, Übung und Stufe zur Bildung, stellte er fest.

Ehrungspatin Maria Löhlein-Mader, neu gewählte Bezirkschorleiterin des Bezirkes 5 des Chorverbandes Heidelberg, übernahm die Ehrungen für langjährige Vereinsführungstätigkeit. „Das Ehrenamt als gesellschaftliche Verantwortung wird mehr denn je gebraucht. Ohne dieses selbstlose Wirken und Pflichtbewusstsein kommt ein Verein zum Erliegen. Spaß an der Arbeit, innere Zufriedenheit und das Glücklichmachen anderer gebe dem Leben Sinn.“ Hier bildeten Heike Ullrich, Vorsitzende, und Daniela Hertenstein, zweite Vorsitzende des AGV Neulußheim, seit zehn Jahren ein eingespieltes Team.

Den Ehrenteller für 20 Jahre Tätigkeit im geschäftsführenden Vorstand der MGV Liedertafel Hockenheim überreichte sie an Edeltraud Janisch. An Klaus Siefert vom Sängerbund Reilingen und Elena Spitzner vom Sängerbund Schwetzingen für 20 Jahre Chorleitung. Elena Spitzner sehe ihre Arbeit eher als Berufung an, sie begeistere mit ihrer Musik Vier- bis 89-Jährige. Mit einem Spruch aus einem Poesiealbum „Nicht was du bist, sondern wie du bist“, beglückwünschte sie alle Geehrten.

Zukunft – unsere Jugend

Als mit der Ehrenurkunde des Badischen Chorverbands Elena Spitzner zusätzlich für 20 Jahre als Kinder- und Jugendchorleiterin geehrt wurde, gab es nicht nur Applaus von der ganzen Familie, sondern die „cOHRwürmer“, die den ganzen Saal mit ihren erfrischenden Auftritten erfeuten, feierten ihre Chorleiterin mit begeisterten Zurufen.

Mit Worten von Enrico Caruso, dass das Zubehör eines Sängers ein großer Brustkorb, ein großer Mund, neunzig Prozent Gedächtnis, zehn Prozent Intelligenz, sehr viel schwere Arbeit und ein gewisses Etwas im Herzen beinhalte, bedankte sich Daniela Hertenstein bei allen, die zum Gelingen beigetragen hatten, besonders ihrem Chor, dem Frauenchor „Women´s Voice“, für die Bewirtung der Gäste. Und was passte besser nach den Schlussworten mit dem Hinweis auf die Ehrungsmatinee am 29. Januar in Hockenheim, als das von den 15 „cHORwürmern“ vorgetragene „Hallelujah“.